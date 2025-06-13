台積電股價成房市風向球？ 專家：關稅未明房市短暫回溫

美國關稅雖暫緩實施，但竹科周邊房市，受股市波動與政策不確定性影響，買氣趨緩。信義房屋專家指出，4月初消息一出，科技股全面翻綠，帶看量較3月減少約3成。直到5月隨股市回穩，網路點閱與實際看屋人數才逐步回升。

信義房屋竹科介壽店主任林宜慧指出，新竹房市與股市連動性高，無論買方或賣方，多數為園區科技人，不只是資深工程師，連剛入行的新鮮人也會追隨前輩投資股票，股市表現直接影響購屋信心與資金調度。

林宜慧說，當台積電股價跌至800元時，買方明顯觀望；回升至900元後，買氣又有感回溫，近期部分屋主開始讓利，願意開價向下調整，這在過去市場好的時候較為罕見，這也反映出屋主對市場氛圍的敏感度，當買氣轉弱、同類型產品增加時，價格策略也隨之靈活調整。

目前新竹科學園區周邊如關埔重劃區，仍為市場熱區，林宜慧指出，關埔一期開發完成度已達9成，二期也已動工，區域建設持續推進，對房價形成支撐。依據帶看觀察，剛需首購買方較關注總價1500至3000 萬的中小坪數產品；換屋族則因信用管制貸款成數限制，以4000萬以下產品為主。

總價超過4000萬元的產品受限貸政策影響，貸款成數從8成降至3成，對買方資金調度形成挑戰。林宜慧指出，實務上買賣雙方若有意成交，會默契協商價格至可貸款8成的臨界點，賣方若願意讓利，則有助於促成交易；若買方擁有充裕現金流，且可接受限貸限制，此時更容易買到相對划算的價格。

林宜慧補充，園區周邊如東區、介壽段等地，因交通便利、鄰近公司與學區，長期吸引科技家庭與首購族關注，這類產品若屋齡新、規畫合理，即使釋出量少，仍有穩定買氣支撐。

林宜慧表示，若90天後關稅未實施，買賣雙方可依需求調整策略，剛性需求者可審慎評估、適時進場；若政策落地，短期可能再度引發股市波動，影響科技族群購屋節奏，房市可能轉趨觀望。不過她強調，長期仍應回歸個人財務條件與資產配置考量，盤整期反而是檢視與優化資產策略的良機。