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比大樓保值？首季六都公寓總價全漲 這都1戶多116萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構統計聯徵中心數據指出，六都2025年第1季電梯大樓購屋總價漲勢趨緩，其中台中市、高雄市更出現修正，公寓則全面走場，其中桃園公寓總價來到677萬，較去年同期增加116萬元，年增達2成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，公寓有使用坪數大、房價親民等優勢，加上近年都會區改建議題正夯，在房市寒風中，仍能維持一定買氣，總價也因此維持走揚。

根據聯徵中心資料，六都2025年第1季電梯大廈平均鑑估值，台中市第1季平均1,282萬元，年減0.9%；高雄市825萬元，相較去年同期微跌0.8%。

台北市電梯大樓平均鑑估值達3,024萬元，年增6.9%；新北市與台南市分別電梯大樓平均鑑估值達1,672萬元、982.8萬元，年增1%、5%，維持微幅成長。

至於六都第1季公寓平均鑑估值，桃園市2025年第1季公寓鑑估值達677萬元，較2024年同期大增2成，台中市、高雄市公寓鑑估值達761萬元、527萬元，分別年增12%、9%。

台北市公寓平均鑑估值則達2,620萬元，年增7%；新北市、台南市公寓物件平均鑑估值則約1,083萬元、706萬元，年增幅約4%、6%。

賴志昶指出，與去年同期相比，六大都會區第1季公寓平均鑑估值漲勢均贏過電梯大廈，主要有三大原因：

一是公寓實際使用坪數大；二是公寓房價親民，能減輕購屋人負擔；三是若以相同價位入手，公寓多位處蛋黃區，生活機能佳，且高屋齡具有改建前景，讓其受到買方青睞。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，中南部電梯宅近年漲勢凌厲，當面臨房市景氣下滑，在地買氣大幅縮手，不少人轉向具前景或總價親民的公寓，帶動公寓價格，此一數據顯示都會區買氣並未完全淡出。

六都第1季公寓大樓平均鑑估值統計。（表／住商機構提供）
六都第1季公寓大樓平均鑑估值統計。（表／住商機構提供）

買氣 房市 房價

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