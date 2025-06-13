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賴總統公布節能家電減徵貨物稅 延長至2029年底

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為持續鼓勵民眾購買節能電器，以節能減碳及促進綠色消費，賴總統13日修正公布貨物稅條例第11條之1條文，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機等節能家電非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅新台幣2千元措施實施期限至2029年12月31日。

對此，財政部表示，本條例第11條之1修正案有助減輕民眾購買節能電器之負擔，提高購買節能電器意願，創造節電效益、抑低二氧化碳排放，並帶動電器產業轉型發展，未來也會加強宣導本措施，確保民眾退稅權益。

貨物稅 綠色消費 減碳 減徵

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