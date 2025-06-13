快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

夏日到來 台電提醒：民眾遠離水力電廠放流區域以確保安全

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

夏日戲水季節到來，連續兩天分別在新北翡翠、台中大甲溪水力電廠下游發生民眾進入發電放流水域受困事件。台電13日提醒，水力電廠運用溪流水力資源及高低差距進行發電，發電期間可能導致下游河川水位短時間迅速上升，為確保安全，電廠下游皆設警示公告，請民眾小心並遠離相關水域。

台電表示，11日翡翠電廠下游發生民眾車輛進入新店溪河道擱淺，導致原訂中午啟動的機組延後至人員安全撤離並進行放水廣播後啟動，大甲溪電廠12日下午1時許接獲消防隊通報，民眾在大甲溪東勢大橋下受困沙洲，台電為配合救援，電廠谷關、天輪及馬鞍機組隨即減少發電約30萬瓩，並於救援完畢，昨下午4時左右恢復正常發電。

台電說明，水庫及電廠下游水域，皆設告示牌警示民眾遠離相關水域。水力發電開始前一小時或負載增加前，會同步啟動放水或加大放水量，為確保民眾安全，電廠會透過沿岸廣播系統警示，提醒民眾立即撤離河川及河岸區域，請民眾提高警覺並配合遠離現場，避免意外事件發生。

電廠 水庫 台電

延伸閱讀

大林電廠5號燃氣機組重啟2天 藍批「牛棚救援」

太熱了！11日用電創今年新高 台電啟動大林電廠5號機確保穩定用電

影／大林5號機又開 柯志恩批：緊備機組不該當正常供電

高雄大林除役機組昨天再度啟動 議員酸「台灣不缺電」

相關新聞

星宇航空股東會／張國煒：日本機票價格下滑 現在適合去日本玩

星宇航空（2646）13日召開股東常會，針對機票價格變化，董事長張國煒表示，因為市場謠傳日本7月5日會有地震，使得7月日...

儒鴻股東會／董事長王樹文：賠本生意沒人做！不會分擔對等關稅

儒鴻（1476）13日召開股東會，董事長王樹文表示，儘管美國關稅議題使下半年能見度仍受政策變數牽動，但儒鴻已有完整的分散...

萬巒豬腳街唯一霜淇淋店 兄妹創業傳遞水果最純粹滋味

屏東縣萬巒豬腳街名聞遐邇，豬腳街上有家不賣豬腳，賣起霜淇淋的店家，在豬腳街上看起來很突兀，店主是八年級生兄妹曾冠綸、曾文嬿，大學畢業後回鄉務農並創業，起初連「要賣什麼」都是一張白紙，究竟他們為什麼會選擇賣乍看與豬腳街格格不入的霜淇淋？兄妹一個讀材料科學、一個是牙體技術師，人生為何轉彎？

公司治理評鑑／第一金公司治理 再傳報捷

證交所2024年「第11屆公司治理評鑑」出爐，第一金控從近千家受評上市公司中脫穎而出，十度榮獲「上市組排名前5%」，於四...

公司治理評鑑／第一金友善性平 打造幸福職場

第一金控十度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5%」佳績。

公司治理評鑑／玉山金精進治理 名列前段班

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（12）日共同舉辦2024年「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。