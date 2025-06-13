夏日到來 台電提醒：民眾遠離水力電廠放流區域以確保安全

屏東縣萬巒豬腳街名聞遐邇，豬腳街上有家不賣豬腳，賣起霜淇淋的店家，在豬腳街上看起來很突兀，店主是八年級生兄妹曾冠綸、曾文嬿，大學畢業後回鄉務農並創業，起初連「要賣什麼」都是一張白紙，究竟他們為什麼會選擇賣乍看與豬腳街格格不入的霜淇淋？兄妹一個讀材料科學、一個是牙體技術師，人生為何轉彎？

2025-06-13 10:50