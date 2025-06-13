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凡甲股東會／通過配發現金股利16.46元 看好下半年傳統旺季動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

凡甲（3526）13日舉行股東會，會中通過配發現金股利16.46元，展望後市，凡甲表示，下半年仍是傳統旺季，預期營運還是會優於上半年。

凡甲2024年營收32.1億元，稅後純益10.2億元，每股純益（EPS）達16.8元，股東會通過配發現金股利16.46元。

回顧去年，凡甲指出，全球經濟面臨通貨膨脹、地緣政治緊張及供應鏈挑戰等多重不確性因素的影響，這不僅是挑戰同時也是提升我們市場地位和技術實力的重要契機。面對外部競爭、法規變化和總體經濟環境的多重壓力下，凡甲依然保持獲利穩健增長。

凡甲今年5月營收3億元，月減3.69%、年增7.35%；累計凡甲今年前五個月營收達15.35億元、年增38.5%，為同期新高紀錄。

展望後市，凡甲指出，雖然外有美國關稅及新台幣急升等因素干擾，但下半年仍是傳統旺季，電動車及伺服器等客戶訂單穩定，預期還是會比上半年好。

股東會 營收

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