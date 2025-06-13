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國建股東會／董座張清櫆：這因素不會「減量經營」 今年推案量250億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國建董事長張清櫆。記者朱曼寧／攝影
國建董事長張清櫆。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）13日召開股東會，由董事長張清櫆主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1元，張清櫆表示，儘管上半年房市成交量下滑，但房價卻無下跌空間，因此國建不採取減量經營，今年預計推案量達250億元。

張清櫆表示，去年上半年房市熱絡，甚至熱到有購屋族怕買不到房子，所幸公司抓準時機，推出合計總銷共600億元的8大案，不過下半年在央行實施選擇性信用管制後，房市迅速降溫，而今年上半年又遇上川普關稅戰、台股崩跌等，影響消費者信心，目前購屋族猶豫期拉長，成交量萎縮、成交速度放緩，推案量亦縮小。

面對市場不景氣，張清櫆表示，過去國建曾採取減量經營的策略因應，不過觀察今年市況，雖然成交量放緩，但成交價格卻沒有下跌，所以今年預計將推出250億元的案量，與過去水準差不多，明年推案量則會視今年底市場狀況來決定。

張清櫆表示，所幸川普關稅戰的衝擊已經比較和緩，股市也有慢慢回穩，預期下半年房市買氣可慢慢回溫，但指望回到去年的巔峰狀態，至於房價上，在營建成本維持高檔因素下，目前沒看到鬆動跡象。

國建今年推出6大案中，已有2案在線，桃園「國泰GRAND PARK」、文山「國泰．悠然」，穩健去化中，已售約四成左右，顯見在品牌、地段、總價控制得宜的個案，仍可吸引剛需購屋族，下半年預計推出新莊、台中兩案。

完工量方面，國建指出，今年預計有5大案可完工交屋，合計分回總銷達159億元，包括南港「國泰悠陽」、南港「國泰悠境」、台中南屯「國泰The Park」、台南安平「UNi PARK」、台中北屯「國泰美禾」。

房市 國泰

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