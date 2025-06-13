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星宇航空股東會／張國煒：日本機票價格下滑 現在適合去日本玩

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒日本機票價格下滑，現在很適合去日本玩；長期航空業各種成本都漲，機票價格是一定要上漲。記者黃淑惠攝
星宇航空董事長張國煒日本機票價格下滑，現在很適合去日本玩；長期航空業各種成本都漲，機票價格是一定要上漲。記者黃淑惠攝

星宇航空（2646）13日召開股東常會，針對機票價格變化，董事長張國煒表示，因為市場謠傳日本7月5日會有地震，使得7月日本機票價格很便宜，現在很適合去日本玩；長期航空業各種成本都漲，機票價格是一定要上漲。

張國煒不諱言的指出，現在的航空業跟過去已經完全不同，機會來了就要趕快搶，不能亦步亦趨，以前是寡占市場，現在是完全競爭市場，尤其廉價航空很多、很競爭；今年暑假日本線的票價也降下來，現在去玩的好時機」，坦言略降的日本線票價比較合理，疫情後日本市場需求量大，供需失衡價格飆漲，並不是正常現象。

針對有小股東認為獲利績效、利率條件都不如其他航空業者，張國煒表示，長榮30年、華航60年，所以星宇的成本比較高是正常，「拿我們跟他們比不公平。」

以餐飲為例，星宇航空飛機餐普遍被讚好吃，星宇航空要拚市場知名度，餐費就比別人高，「小朋友剛開始跟巨人競爭，要犧牲」。

張國煒也說，星宇航空速度非常快，才5年有這樣的成果，算是很厲害，「雖然天龍國的子民不認為，但老外都說我們很好」。

星宇有很多的基礎建設要推動，桃園機場資源拮据，星宇只能不斷爭取，很多事情很複雜，只能把錢投資在前頭，成本就和其他航空公司相比，就缺乏規模經濟規模。

航空業 機票 星宇航空 張國煒

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