儒鴻股東會／董事長王樹文：賠本生意沒人做！不會分擔對等關稅

儒鴻（1476）13日召開股東會，董事長王樹文表示，儘管美國關稅議題使下半年能見度仍受政策變數牽動，但儒鴻已有完整的分散布局規劃，將持續尋求產地優化與協力廠合作。儒鴻目前對部分客戶有分擔5%以內基準關稅至年底，但他強調這是底線，若之後「對等關稅」政策上路，儒鴻不會分擔「對等關稅」，畢竟「賠本生意沒人做」。

王樹文表示，今年新客戶快速成長、訂單倍增，且品牌客戶也未見下修，即便關稅、匯率帶來逆風，預期今年仍會較去年成長。

美國通膨尚未結束，對終端市場購買力造成一定壓力，不過，王樹文指出，目前訂單出貨與需求仍與往年相當，並未出現明顯減速。尤其「小巨人」客戶（指新加入、規模中型但成長快速品牌）持續高速成長，訂單年增高達三位數，預計全年貢獻營收比重將達12%至18%，前五月已達15%，成長動能強勁。

在大客戶方面，包括Lululemon、Nike等品牌今年以來訂單年增雙位數，儘管下半年能見度偏低，主要仍觀察7月9日後，美方「對等關稅」政策是否實施。

面對潛在的關稅變數，王樹文表示，基礎關稅10%，儒鴻與客戶協調後實際分擔落在5%以下，這部分主要是共體時艱，而且只到今年底，也不排除之後透過價格策略適度回補毛利。但若7月9日後真正實施對等關稅，雖然將對第3季需求造成壓力，但儒鴻不會分擔「對等關稅」，畢竟「賠本生意沒人做」。

是否擔心客戶轉單？王樹文表示，紡織業利潤結構特殊，無法如其他產業任意壓價。儒鴻與客戶的合作以長期信任與品質為基礎，目前未見有品牌考慮轉單。

產能部分，王樹文表示，目前儒鴻產線仍維持滿載，不是提前備貨造成，而是反映真實需求。印尼廠區第三期建廠目前希望能排入下一次董事會審議，預期將布局成衣線，布料則仍尋找合適地點設廠；未來除印尼外，亦評估其他國家建立協力廠，但除了關稅，還要看勞動力與產業鏈健是否健全。

外界關注匯率對儒鴻的影響，王樹文表示，儒鴻在匯率風險管理上以自然避險為主，收入近99%為美元計價，成本亦多以美元支付，目前淨美元資產達1.6億美元。匯率仍對毛利與獲利造成一定影響，但屬可控範圍。

整體來看，對今年營運維持審慎樂觀，儘管美中貿易與匯率仍存在不確定性，但憑藉多產地布局、產能規劃與客戶結構優化，儒鴻預期全年仍將較去年成長，惟雙位數成長目標需視下半年發展再行評估。