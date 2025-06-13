沒有最貴只有更貴！北市這捷運站新舊屋一坪相差91萬

台北買房，多數人逐捷運而居，永慶房產集團統計北市近一年捷運站800公尺內，成屋與預售屋平均單價價差，前十名捷運站價差幅度都超過五成，其中捷運幅度達88%，信義安和站價差一坪相差91.9萬元，榜上最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運信義安和站鄰近信義商圈、光復商圈與敦化商圈，周邊商辦林立，生活機能與交通條件極佳，周邊成屋多為屋齡較高的住宅，目前均價一坪高達104.3萬元。

不過，比起信義安和站周邊預售屋，成屋算便宜，近一年平均單價每坪196.2萬元，比成屋住宅單價一坪高出91.9萬元，價差幅度達88.1%，顯示相同的購屋總價下，成屋住宅所能購買的面積幾乎快要是預售住宅的2倍。

捷運港墘站成屋與預售屋價差幅度為80.9%，排名第二。

陳金萍說明，捷運港墘站鄰近內湖科學園區，是內科聯外的重要交通樞紐，而眾多科技、影視等產業進駐內科也吸引大量就業人口移入，加上捷運港墘站周邊生活機能完善，因此為區域房市帶來支撐。

不過，由於周邊可供住宅開發的土地有限，導致新建案相對稀缺，推升預售屋價格顯著上漲，成屋與預售屋的價差幅度因此擴大。

價差幅度排名第三的是捷運永春站，成屋與預售屋價差幅度為80.2%。

陳金萍指出，永春站鄰近信義信義計畫區，與松山車站距離也不遠，交通機能相當便利，由於開發較早，屋齡普遍較高，因此成為都更危老熱區。近一年周邊住宅成屋平均單價90.9萬元，預售屋為163.8萬元，每坪價差達72.9萬元。

此外，在成屋與預售屋價差前十名榜單中，捷運新北投站雖然價差幅度高達78.1%，但周邊成屋房價僅4字頭，是榜上CP值高且房價親民的捷運站點。