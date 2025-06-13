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沒有最貴只有更貴！北市這捷運站新舊屋一坪相差91萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
捷運新北投站周邊成屋房價4字頭，是CP值高且房價親民的捷運站點。 圖／永慶房屋提供
捷運新北投站周邊成屋房價4字頭，是CP值高且房價親民的捷運站點。 圖／永慶房屋提供

台北買房，多數人逐捷運而居，永慶房產集團統計北市近一年捷運站800公尺內，成屋與預售屋平均單價價差，前十名捷運站價差幅度都超過五成，其中捷運幅度達88%，信義安和站價差一坪相差91.9萬元，榜上最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運信義安和站鄰近信義商圈、光復商圈與敦化商圈，周邊商辦林立，生活機能與交通條件極佳，周邊成屋多為屋齡較高的住宅，目前均價一坪高達104.3萬元。

不過，比起信義安和站周邊預售屋，成屋算便宜，近一年平均單價每坪196.2萬元，比成屋住宅單價一坪高出91.9萬元，價差幅度達88.1%，顯示相同的購屋總價下，成屋住宅所能購買的面積幾乎快要是預售住宅的2倍。

捷運港墘站成屋與預售屋價差幅度為80.9%，排名第二。

陳金萍說明，捷運港墘站鄰近內湖科學園區，是內科聯外的重要交通樞紐，而眾多科技、影視等產業進駐內科也吸引大量就業人口移入，加上捷運港墘站周邊生活機能完善，因此為區域房市帶來支撐。

不過，由於周邊可供住宅開發的土地有限，導致新建案相對稀缺，推升預售屋價格顯著上漲，成屋與預售屋的價差幅度因此擴大。

價差幅度排名第三的是捷運永春站，成屋與預售屋價差幅度為80.2%。

陳金萍指出，永春站鄰近信義信義計畫區，與松山車站距離也不遠，交通機能相當便利，由於開發較早，屋齡普遍較高，因此成為都更危老熱區。近一年周邊住宅成屋平均單價90.9萬元，預售屋為163.8萬元，每坪價差達72.9萬元。

此外，在成屋與預售屋價差前十名榜單中，捷運新北投站雖然價差幅度高達78.1%，但周邊成屋房價僅4字頭，是榜上CP值高且房價親民的捷運站點。

陳金萍分析，新北投站周邊綠覆率高，交通方面也能享有捷運淡水信義線的機能，購屋需求穩定，但因距離台北市核心區域較遠，加上區域內成屋住宅屋齡普遍偏高，大多是中古公寓或老舊華廈，使得成屋價格維持在相對親民的水準，目前周邊捷運住宅成屋單價48.4萬元，與預售住宅也有著明顯的價差。

房仲比較台北市捷運站點近一年成屋和預售屋平均單價價差，捷運信義安和站兩者價差高達91.9萬元。 圖／永慶房屋提供
房仲比較台北市捷運站點近一年成屋和預售屋平均單價價差，捷運信義安和站兩者價差高達91.9萬元。 圖／永慶房屋提供
台北市近一年捷運住宅成屋與預售屋價差幅度前十名。資料來源／永慶房屋
台北市近一年捷運住宅成屋與預售屋價差幅度前十名。資料來源／永慶房屋

預售屋 捷運

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