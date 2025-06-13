14%危老案「放到失效」 專家曝2主因：這招可解

小基地危老重建面臨困境，根據全向科技房產中心統計台北市建管處資料發現，統計至2024年底，全台危老案最多的台北市，已有137件核准案件備註「失其效力」，占北市全部危老核准件數14%。

失效案件中，基地面積150坪以下的小基地案就佔了69%、逼近七成，儼然成為危老失效的大宗。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示表示，缺資金與賣相不佳是小基地危老案目前面臨的兩大困境，也是容易導致放到失效的主因。

他表示，隨危老「時程容積獎勵」告終，替代方案的「規模容積獎勵」又取得不易，未來危老案還不僅是放到失效過期的問題而已，甚至還有推不動的可能，值得政府重視。

以缺資金來說，小基地危老因利潤較低，實施者往往是區域型建商或是地主本身。近年市場缺工缺料、營建造價五年狂飆兩成至三成，加上央行要求國銀嚴控不動產放款，導致很多都更危老案不是融資申請碰壁，就是貸款利率被拉高。

目前市場就有不少都更、危老案都因此面臨興建停擺的壓力，小基地危老案更因施工難度高，加上單位成本壓低不易，導致很多小基地危老案業主評估風險與資金調度可行性後，因無利可圖，即便已經經過核准，卻只能放著不開工，甚至放到失效。

再以賣相不佳來看，小基地危老案常因鄰棟間距狹小，基地面積有限，普遍只能規劃出採光、通風不佳的中小坪數產品，施工過程中還可能因間距狹小無法貼磁磚，導致下雨時室內牆壁容易滲水，導致缺乏市場性，買氣本就較差。

如今房市買氣低迷，小基地危老案如果缺乏更多特點來吸引買盤，如強調裝潢、配備、隔音、防水、防火、耐震性能等，銷售時就很容易面臨困境，賣不動的機會很高。一些危老案實施者在評估銷售風險後，選擇縮手，導致失效。

劉永昌指出，在房價上漲、買氣佳的時代，小基地危老案成本高與賣相不佳的問題都可以順利解決，但如今房市陷入高檔盤整，在利潤不斷被壓縮下，自然很容易卡死。

而且，近年隨著容積「時程獎勵」減少下，危老核准件數早已逐年遞減，如今時程容獎已在今年5月告終，替代的規模容獎又因整合不易，取得有難度下，未來不僅小基地危老不僅有失效的可能，整個危老政策推動，都可能面臨新困境，值得政府重視。

劉永昌指出，目前政府希望以「規模容獎」來替代「時程容獎」，此舉雖可以解決小基地危老案出現一堆「紙片屋」，結構不安全的問題，但規模越大，整合難度越高，後續恐使得危老推動成效大幅降低。

對此困境，他建議政府加速通過規劃已久的「預鑄工法」容積獎勵，以解決缺工難題，降低營建成本，另外業主不妨多考慮目前市場高CP值的預鑄新工法，如近期在市場積極拓展的SPR、SIR等新預鑄耐震工法。