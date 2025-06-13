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和泰車股東會／董事長黃南光：市場變化大 預估全年車市仍有45萬台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰車13日召開股東會，董事長黃南光預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。和泰車提
和泰車13日召開股東會，董事長黃南光預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。和泰車提

和泰車（2207）13日召開股東會，去年銷售蟬聯23年台灣車市冠軍，營業額突破2,700億，並創下歷史新高，股東會通過配發現金股利20元；和泰車董事長黃南光表示，今年市場變化很大，各品牌強力推出各種販促活動，預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。

黃南光跟股東說明新年度展望，今年地緣政治衝突及各國央行貨幣政策未明而充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，各品牌將推出強力販促活動，預估全年市場仍有 45 萬台以上的水準。

面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，和泰汽車集團將持續追求創新蛻變，多元佈局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型 TOYOTA bZ4X 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，同時亦積極投入充電樁及ＭaaS 事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售 24 連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

在追求營運績效成長的同時，和泰汽車將貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」的精神，提出為社會「量產幸福」的主張。結合本業資源積極投入 ESG(環境 Environment、社會 Social、治理 Governance)，整合發展「Mobility─移動自由、Openness─社會共好、Value─人才價值、Eco─環境友善」四大永續主軸，更以「與美好台灣同行」作為永續承諾，關注本土在地需求，成為汽車產業 ESG 的標竿企業。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，和泰汽車始終以顧客需求為第一優先，抱持著「think Amazing」的思維，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」，透過持續創新，善盡企業社會責任，期能擴大在汽車產業之領先地位，再創獲利高峰。

全球汽車市場快速變革，國內面臨新挑戰，全新汽車移動時代來臨，和泰車總經理蘇純興，和泰車2025代理TOYOTA/ Lexus/ HINO有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，代理的品牌將推出多款新車，2025年全年銷售目標16.5萬台，維持龍頭領先的地位。

和泰車13日召開股東會，通過配發現金股利20元。和泰車提供
和泰車13日召開股東會，通過配發現金股利20元。和泰車提供

股東會 和泰車

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