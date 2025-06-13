華航飛安絕不妥協 啟動高標飛安防護作業

華航（2610）13日重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協，立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範，啟動更高標飛安防護作業。

華航6月12日CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，除了立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

另同時因當地機場宵禁，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務。華航安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。