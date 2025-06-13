快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

攻台先占澎湖？國安高層不服的漢光兵推 美軍竟認同

華航飛安絕不妥協 啟動高標飛安防護作業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）13日重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協，立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範，啟動更高標飛安防護作業。

華航6月12日CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，除了立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

另同時因當地機場宵禁，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務。華航安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。

飛安 華航 宵禁

延伸閱讀

華航釜山航班疑落錯跑道 運安會將配合韓方調查　

星宇航空股東會／張國煒：飛安「我顧的很緊」、努力賺錢明年配股利

飛釜山CI186航班「降錯跑道」 華航證實並致歉、運安會接獲通報

長榮海運vs.華航地勤怎麼選？ 過來人選它不後悔：體驗過工作氣氛就知道

相關新聞

公司治理評鑑／第一金公司治理 再傳報捷

證交所2024年「第11屆公司治理評鑑」出爐，第一金控從近千家受評上市公司中脫穎而出，十度榮獲「上市組排名前5%」，於四...

公司治理評鑑／第一金友善性平 打造幸福職場

第一金控十度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5%」佳績。

公司治理評鑑／玉山金精進治理 名列前段班

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（12）日共同舉辦2024年「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前5...

公司治理評鑑／彰銀績效佳 連四年躋身前5%

彰化銀行公司治理表現優異，於2024年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，為連續四年蟬聯前5%，同時為金融保險類前四名...

搭配補助3萬有找…Gogoro推出全新車款EZZY 光陽將積極回防

Gogoro新車價殺很大，引爆電動機車市場新戰火。 Gogoro昨（12）日宣布，推出全新綠牌（輕型）電動機車「EZZY...

餐飲「集團股」 部署新風潮

台灣餐飲產業正迎來一波「集團股」布局新風潮。繼六角去年分拆王座國際掛牌，今年則有揚秦的關係企業超秦啟動上市計畫，另外，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。