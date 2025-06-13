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邁向永續減碳 永豐金證為地球種希望之樹

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
執行苗圃育苗工作。6月底前，客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。業者提供
執行苗圃育苗工作。6月底前，客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。業者提供

「減緩與調適氣候變遷」為永豐金控三大永續承諾之一，支持政府維護生物多樣性、減緩氣候變遷以及恢復森林生態系統，永豐金證券攜手客戶共同邁向永續減碳。6月底前，只要客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。

永豐金證券致力推動綠色金融與永續發展，2024年除了汰換老舊空調等耗能設備，投入約新臺幣313萬元進行節能升級，預估每年可節省62.06千度電，減少30.66公噸CO2e碳排放量，並持續在產品與服務上推動無紙化，成功節省了高達18,261萬張紙，為地球減碳盡一份心力。

為響應「減緩與調適氣候變遷」的永續承諾，永豐金證券啟動「紙本對帳單客戶申請電子對帳單獎勵活動」。至6月底，符合條件的客戶每成功申請一份電子對帳單，客戶即可獲得100元超商電子商品卡，每家分公司同一客戶計算乙次；同時永豐金證券將捐出25元予農業部林業及自然保育署宜蘭分署，支持其投入植樹造林計畫。這些捐款將用於羅東或和平事業區的新植造林項目，達到厚植森林資源、保護生物多樣性以及減緩氣候變遷目標。

永豐金證券指出，透過這次活動，將攜手客戶共同為地球種下更多希望之樹，讓未來的世代擁有更美好的環境。永豐金證券邀請您加入這場愛地球的行動，讓每一份對帳單都成為守護地球的力量。

減碳 永豐金控 氣候變遷 林業

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