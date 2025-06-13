詹文男X鄭瑞賓 Q Burger 的數位進擊

創立於2013年、以平價美味早餐在全台打響名號的Q Burger，在十年內從地方品牌成長為擁有400家門市、130萬App會員的全國連鎖事業。董事長鄭瑞賓日前接受數位轉型學院院長詹文男《大師543》節目專訪，分享Q Burger的創業故事、數位轉型心法及全球願景藍圖，很值得提供希望進軍全球市場的中小企業參考。

一走進位於三重的Q Burger總部，詹文男便驚訝於其如矽谷科技公司般的設計格局：佔地逾1,100坪、每位員工擁有10坪以上空間、以員工創意激盪為出發點的開放式辦公室，反映出鄭瑞賓「立足台灣，放眼全球」的企業企圖心。

「我們是People Business，要從人開始打造幸福工作環境，這裡的每一塊地磚，都是我們要走向世界的地基。」鄭瑞賓強調，這不僅是空間設計，更是企業文化的體現。

回顧創業初衷，鄭瑞賓以其建築背景、閱讀大量論文與產業趨勢報告為基礎，鎖定「連鎖速食業」為台灣經濟停滯下仍具成長潛力的產業，並透過刪去法，決定投身早餐產業。他笑說：「我不只是創業者，更是實踐者。」

然而，Q Burger與傳統早餐店最大的差異在於其「數位原生」的基因。創業之初，他與太太在店裡發現僅靠「喊單」極不效率，便自掏腰包開發客製化POS系統，甚至親自與新創廠商溝通UI／UX，從店面營運就導入數位工具。

「不是工具不夠好，是沒有人願意為這個行業量身打造！」他語重心長的說明Q Burger數位化歷程十年磨一劍的過程。如今，從SAP ERP、Salesforce CRM，到自建RD團隊持續優化系統，Q Burger已建立一套與世界市場接軌的數位基礎設施。

Q Burger在COVID期間數位轉型成效驚人。疫情最嚴峻的萬華門市，竟在2021年逆勢成長50%；全品牌平均業績成長近30%。鄭瑞賓透露：「疫情前，我們線上占比僅6%；疫情期間最高達80%，目前穩定在七成，這不只是數位的勝利，更是組織文化的勝利。」

對數據應用，Q Burger則採「步步為營」策略。他們已導入CDP平台進行數據收集，但尚未全面啟動轉換策略。鄭瑞賓說：「過度行銷只會讓你得罪90人贏得10人。我們要做的是『千店千面』，不只是量化，而是質化經營。」

他舉例：「文山區長者多，偏好地瓜泥；但林口年輕人則偏愛新穎品項。若每店都販售一樣商品，只會浪費物流與庫存。透過數據，我們讓門市能有『主修課』與『選修課』，貼近顧客的真實需求。」

談到未來，鄭瑞賓信心十足地表示：「Q Burger未來將以『一間公司、一個品牌、一個團隊』的策略，深耕台灣、複製成功模式，邁向全球化發展。」目前Q Burger正準備上市興櫃，期望透過資本市場力量，拓展國際布局。