Volkswagen The all-new Tiguan 休旅車款耀眼上市

國人期待的Volkswagen The all-new Tiguan 休旅車款耀眼上市，全面進化 1.5L 48V輕油電與超強悍2.0L動力雙登場，在全面進化的產品架構下，The all-new Tiguan配備大幅升級，帶來超越級距的價值，以 MY24 280TSI Elegance Premium車款，新增配備超過30.7萬元，現只需要149.8萬元即可入主，價格跟舊款只增加4萬元，全新配備國內車壇掀起新話題。

Volkswagen The Tiguan自2007年全球首發，旋即獲得Euro NCAP最高五星滿分肯定，至今全球累計760萬輛銷售佳績，穩居歐洲銷量最高的中型SUV寶座。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp提到，The Tiguan以第二代之姿在2016年首度引進台灣市場，藉由優異空間以及動力表現，獲得眾多消費者支持，長期穩居德系休旅銷售冠軍寶座。此次，The all-new Tiguan由奧運羽球男子雙打金牌選手、Volkswagen品牌大使李洋領銜演繹，以其堅韌不懈、追求卓越的運動精神，超凡詮釋Tiguan德藝兼備、進化不止的產品核心，期待台灣消費者親自體會Volksawagen德系智慧駕控休旅的嶄新魅力。

The all-new Tiguan全車系包含280 eTSI Elegance、280 eTSI Elegance Premium、330 TSI Elegance Premium及430 TSI R-Line Performance四種車型，車身長4,539mm、車寬1,842mm，全車尺寸相較改款前微幅增加且車高更低，同樣具備可前後滑移及調整椅背角度的後排座椅打造出寬敞乘坐空間，而行李廂基礎空間增加至652L，放倒後排座椅可擴充至1,650L，不論是全家出遊或是載物需求都可靈活掌握。

The all-new Tiguan以質感設計與智慧化配置重新定義現代休旅座艙，融合簡潔線條與數位科技，打造出兼具舒適機能與駕駛導向的空間體驗。其中，The all-new Tiguan首度搭載中央數位控制旋鈕，駕駛可透過簡單的按壓、旋轉或滑動，切換駕駛模式、氛圍模式和調整音量，人車流暢互動再進化。

行車安全始終是Volkswagen造車哲學中不可或缺的一環，The all-new Tiguan全車系享豐富被動安全輔助系統和先進IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包括底盤、A、B柱、車頂防撞鋼條皆多處使用大於1,000mpa之熱成形超高強度鋼材，增加車身剛性、穩定性與安全性，並且標配高達9具 SRS安全輔助氣囊，包括全尺寸雙前座氣囊、雙前後座側氣囊、駕駛艙中央氣囊和雙側面氣簾，較前代增加2具，提供更完整的乘員防護。