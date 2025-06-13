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大師論壇20日登場 羅瑋：全球資金出現移轉

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控首席經濟學家羅瑋。富邦金控／提供
富邦金控首席經濟學家羅瑋。富邦金控／提供

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，美國為解決本身的財政問題，將提高關稅、或迫使他國增加美國投資，台灣部分產業可能面臨較大壓力，但台灣的高科技產業若能順利搭上AI投資應用普及風潮，也有機會進一步成長茁壯；目前國際情勢對台灣而言，是機會也是挑戰。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行將於20日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，同時與國內專家共同座談，羅瑋將出席與談。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

羅瑋指出，國際景氣前景仍面臨諸多變數，首先是各國如何應對美國總統川普的貿易談判；其次是各國經濟受到的衝擊程度，導致各國央行貨幣政策動向出現分歧；最後是投資人如何因應變局，影響全球金融市場的投資氛圍與資金動向。

羅瑋認為，目前可說是風雨前的寧靜，川普的對等關稅政策延後90天，最後結果為何，目前仍不得而知。

除了川普關稅政策外，接下來也得留意地緣政治，像是俄烏戰爭、中東問題，甚至是南北韓，儘管目前地緣政治風險相較去年緩和，但下半年能否維持，甚至達成具體協議，仍是觀察重點。

另一方面，也需要留意投資人的心態轉變。過去兩、三年，美國經濟體質比其他國家強勁，聯準會緩慢的降息速度，讓美債殖利率偏高，AI投資風潮又帶動美股上漲，全世界的資金都集中在美元資產上。

隨著DeepSeek橫空出世，加速AI普及運用；歐洲各國決心自立自強並加大財政擴張，歐洲加速復興預期增溫，及川普政策引起市場對美國債務問題的擔憂，導致全球資金出現移轉，下半年要看投資人心態是否改變。

對於今年匯市及美債問題，羅瑋分析，對川普政府而言，各國政府必須對貿易順差增加做出適當回應，因此導致非美貨幣在這一段期間明顯反彈回升。至於美債危機，6月有6兆美元到期，其實無需過度緊張，順利借新還舊並不困難。

投資人更應關注，美國若在第3季通過提高舉債上限，財政部將大規模的加發公債，對金融市場可能造成較大的影響。

美國經濟 川普

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