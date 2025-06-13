公司治理評鑑／信義連11年入列模範生

信義房屋（9940）昨（12）日榮獲「第11屆公司治理評鑑」上市公司前5%；與台積電、台灣大等七家，成為自公司治理評鑑開始以來連續11屆蟬聯前5%殊榮，更是房仲業唯一入列者，驗證卓越的永續治理和企業經營實力。

信義房屋發言人陳志桓表示，今年共有976家上市公司共同競爭，但僅有49家入列，而信義房屋不僅今年獲此殊榮，更連續11年榮獲上市公司公司治理前5%，這印證信義房屋「企業社會責任」、「以人為本」的核心價值已成為集團DNA，加上經營層、高階主管的全力支持和推動，才能連11年有此好成績。

陳志桓指出，集團秉持「信義立業，止於至善」，對於六大利害關係人包括投資人、員工、客戶、社會（含媒體與政府、主管機關等）、環境、供應商，不僅負有相當責任，且藉由各種方式、管道與其溝通，如2007年就設立薪酬委員會、執行超過20年的「社區一家」，以及早在2021年即承諾「2030年達成信義房屋淨零、2050年全集團淨零」等。

公司治理方面，信義房屋持續優化董事會結構，2025年股東會全面改選，獨立董事過半數、七席董事中有三位為女性；現任董事具備法律、財務及企業管理等多元專業背景，不僅強化治理與監督功能，也提升決策的公正性與獨立性，落實董事會多元化政策。

在資訊透明度上，信義房屋主動且即時揭露重大訊息，並透過投資人網站、年報及永續報告書，完整呈現公司治理、營運績效與ESG發展進程。

在社會面向，陳志桓表示，信義房屋結合國內各分店網絡，結合社區、共同辦理捐血、義賣等多元行動；並藉由「社區一家」計畫支持地方社區營造，凝聚人與社區的連結，打造共好的永續生活圈。

陳志桓分析，要連續11年獲得上市公司治理評鑑的前5%實屬不易，員工也會更有榮譽感、更有責任承擔，形成「善的循環」，創造長期永續的價值。