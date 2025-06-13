公司治理評鑑／友訊永續經營績效亮眼

全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）再度榮登公司治理評鑑前5%之列，展現企業ESG穩健治理與永續經營的實力；另外，M95 Wi-Fi 7無線路由器勇奪2025德國紅點設計獎，創新科技結合MIT美學的技術，備受肯定。

臺灣證券交易所第11屆公司治理評鑑昨（12）日公布，共有976家上市公司及773家上櫃公司受評，合計1,749家。D-Link友訊科技連續入選，且再度登全台上市公司前5%之列，印證友訊治理策略已深度內化為企業文化，並持續落實於日常營運決策與管理。

友訊科技表示，近年來D-Link在國內外各大永續評比中皆表現亮眼，包括持續通過臺灣智慧財產權管理規範 (TIPS) A級驗證；主要供應商永續管理實地稽查作業完成率100%；發行ESG電子報，主動與供應商分享D-Link的ESG推動實務與經驗，以期提升整體產業之永續發展韌性；FTSE Russell ESG治理面指標已連續三年獲得滿分、整體評分提升15.8%。

此外，友訊科技表示，Sustainalytics風險評分持續「低風險」等級；榮獲台灣企業永續獎（TCSA）「台灣100大永續典範企業」、「創意溝通領袖獎」及「永續報告金獎」；更榮獲台灣永續行動獎（TSAA）「銀獎」，近期更首度入選標普國際（S&P Global）2025年永續年鑑，在S&P Global CSA排名為全球網通設備產業前3%，稅務策略指標獲得滿分，已連續兩年穩居全球通訊設備產業最高，更入選2025年永續年鑑。

友訊科技創新科技結合MIT美學，旗下最新力作 Wi-Fi 7 無線路由器，獲得2025年德國紅點產品設計大獎殊榮，友訊科技認為，這是對D-Link友訊科技在居家智慧連網領域的肯定。

友訊科技指出，D-Link向來秉持「台灣品質、智慧創新、解決方案導向、一站式服務、永續設計」品牌承諾，榮獲國際級獎項認可，再度印證「專注智慧連網，啟動無限可能」的核心理念。