餐飲業養大「小金雞」 衝經濟規模
在消費回溫、品牌多元化需求持續升溫下，國內餐飲業積極透過品牌擴張與資本操作，打造「小金雞」事業群，放大經濟規模。分拆子公司或推動關係企業掛牌，不僅是資本市場上的新戰略，也有助於壯大集團經營版圖，讓各事業體各自發展、協同成長。
以六角（2732）與王座為例，近年在國際茶飲市場競爭加劇下，母公司六角聚焦海外茶飲拓點，王座則深耕國內餐食品牌。兩家公司今年也分別展開併購，六角收購翰林茶館、王座納入養心餐飲，展現出集團在擴張階段採取「品類聚焦、品牌分線」的策略。
王座獨立掛牌後，不僅讓不同事業群能在經營上更具彈性與自主性，也讓資本市場得以更清楚評估每個事業體的獲利結構與成長潛力，有助股東價值極大化。
揚秦與超秦則屬於兄弟公司、關係企業。揚秦早在2020年掛牌，且上櫃之後營運表現亮眼，近年業績頻創新高，營業規模逐步壯大。
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