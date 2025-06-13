餐飲「集團股」 部署新風潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣餐飲產業正迎來一波「集團股」布局新風潮。繼六角（2732）去年分拆王座國際掛牌，今年則有揚秦的關係企業超秦啟動上市計畫，另外，包括美食-KY旗下這一鍋餐飲，王品集團的子公司「萬鮮」，待達成市場規模，也都有IPO的規劃。

過去餐飲業多為單一品牌公司掛牌，近年開始啟動子公司分拆或關係企業掛牌規劃，走向「一集團雙掛牌」的新架構。隨著多家業者積極籌備第二家掛牌，餐飲業不再單打獨鬥，集團股的趨勢逐漸興起。

與國內早餐霸主麥味登母公司揚秦關係密切的超秦企業，近日準備登錄興櫃。揚秦與超秦雖無相互持股關係，但皆由創辦人卓元裕創立，近年並將二家企業先後交棒給長子卓靖倫。同時超秦也是揚秦的供應商，從麥味登、炸雞大獅到涮金鍋，皆採用超秦肉品，雙方形成緊密的上下游合作體系。此次超秦啟動掛牌進程，亦被視為集團「雙引擎」運作的關鍵。

王座原為六角的子公司，有別於母公司以茶飲品牌「日出茶太」征戰海外各大市場，王座聚焦在餐食，且以代理知名品牌為主，包括銀座杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等。六角集團當初規劃以「餐飲互補」策略打造多元品牌矩陣，讓茶飲與餐食各自發揮專長、分進合擊；待王座營運規模成熟後，順勢分拆掛牌，落實集團化經營與資本市場並進的長期布局。

美食-KY轉投資的這一鍋餐飲在台已有五個品牌、49間分店，包括這一鍋10間、燒肉同話3間、這一小鍋22間、九初流心脆皮煎餃直營店6間、加盟店6間等。這一鍋餐飲去年營收約13億元，今年下半年並計畫再推新品牌。

王品子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌。

餐飲業 王品集團

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