南亞董座吳嘉昭：預期下半年會有好表現

南亞（1303）董事長吳嘉昭昨（12）日表示，今年第2季受到新台幣急速升值影響，南亞營運會辛苦一點，但接下來幣值穩定，有望拉高業績，看好下半年營運表現。

此外，受惠AI應用崛起，銅箔基板、銅箔等需求增加，且車載、網通、伺服器等高頻高速材料市場穩定，電子材料營運成長可期。

吳嘉昭指出，南亞自創立以來，隨著社會經濟與科技技術發展，公司也不斷進行產業轉型。雖然外界環境有短暫風浪，但公司產業佈局廣，經營基礎穩健，且積極轉型，看好在美國關稅政策及匯率穩定後，會有更好的成績。

針對南亞今年營運，吳嘉昭表示，新台幣兌美元5月急升，公司毛利有受影響，加上美元部位的匯損，第2季會辛苦一些。但是新台幣兌美元匯率已經來到30元附近，只要新台幣不急速變動，南亞都可以應付。

吳嘉昭強調，南亞的要產品電子材料，消費性電子產品等，受惠AI應用崛起，銅箔基板、銅箔等需求增加，且車載、網通、伺服器等高頻高速材料市場穩定，營運轉強。公司也在開發高階電子材料，穩定自有料源，高階材料占比逐漸提高，南亞電子材料營運成長可期。

化工產品方面，吳嘉昭指出，中國大陸新增產能陸續投產，市場競爭激烈，南亞逐漸轉向電子級化學品及氣體等方向發展。南亞的主力產品乙二醇（EG）在美國德州廠原本是託管，現在改由南亞直接負責，正進行產線製程優化。