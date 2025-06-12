南亞轉型 226億投資上膛…董座吳嘉昭啟動「四三行動方針」

南亞（1303）董事長吳嘉昭昨（12）日表示，因美中競爭、關稅壁壘加上地緣政治等問題，全球經濟充滿變數，該公司已將「四個轉型及三個發展方向」做為行動方針，以因應挑戰、開拓未來。

吳嘉昭表示，南亞在「四三行動方針」將投資226億元強化電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、以及健康應用醫材等發展，將可帶動年營收增加逾425億元，每年獲利貢獻68億元。

股東會吳嘉昭談話要點

南亞昨日召開股東大會，該公司去年每股稅後純益0.42元，較前一年衰退，南亞股東會通過動用未分配盈餘，每股超額配發現金0.7元。南亞昨日也行董事改選，吳嘉昭經董事會選舉續任董座。

吳嘉昭表示，南亞已經將「四個轉型及三個發展方向」做為行動方針。四個轉型包括產品、事業、低碳及數位轉型，要結合三大產業發展趨勢，包括電子以及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等。

產品轉型的做法，南亞預計今年底前完成台灣、大陸、美國廠區膠布機產線整併，提升整體開動率，年效益約4.2億元；麥寮BPA1及BG1產線也要關廠，設備轉為生產低碳BPA與電池溶劑NMP回收，可創造年產值約4.8億元。

事業轉型做法，包括發展高階醫材及高階電子材料。南亞結合自己深厚加工技術，結合原料垂直整合優勢，以及長庚醫療體系資源，從一般外用醫材原料跨足高階終端醫材，進行中的項目有減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜，共投資11.5億元，預計今年下半年取得台灣醫材許可證，未來年產值約14.6億元。

發展高階電子材料的項目從玻纖絲到樹脂、銅箔、基板、電路板，發展上下游超低介電、超低損耗等產品，應用在5G/6G通訊與AI伺服器等。並開發一系列電子級化學品與半導體用材料。