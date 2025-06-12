南亞轉型 226億投資上膛…董座吳嘉昭啟動「四三行動方針」

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照
南亞董事長吳嘉昭。聯合報系資料照

南亞（1303）董事長吳嘉昭昨（12）日表示，因美中競爭、關稅壁壘加上地緣政治等問題，全球經濟充滿變數，該公司已將「四個轉型及三個發展方向」做為行動方針，以因應挑戰、開拓未來。

吳嘉昭表示，南亞在「四三行動方針」將投資226億元強化電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、以及健康應用醫材等發展，將可帶動年營收增加逾425億元，每年獲利貢獻68億元。

股東會吳嘉昭談話要點
股東會吳嘉昭談話要點

南亞昨日召開股東大會，該公司去年每股稅後純益0.42元，較前一年衰退，南亞股東會通過動用未分配盈餘，每股超額配發現金0.7元。南亞昨日也行董事改選，吳嘉昭經董事會選舉續任董座。

吳嘉昭表示，南亞已經將「四個轉型及三個發展方向」做為行動方針。四個轉型包括產品、事業、低碳及數位轉型，要結合三大產業發展趨勢，包括電子以及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等。

產品轉型的做法，南亞預計今年底前完成台灣、大陸、美國廠區膠布機產線整併，提升整體開動率，年效益約4.2億元；麥寮BPA1及BG1產線也要關廠，設備轉為生產低碳BPA與電池溶劑NMP回收，可創造年產值約4.8億元。

事業轉型做法，包括發展高階醫材及高階電子材料。南亞結合自己深厚加工技術，結合原料垂直整合優勢，以及長庚醫療體系資源，從一般外用醫材原料跨足高階終端醫材，進行中的項目有減白血袋、細胞培養袋、真空採血管以及高階手術用抗沾黏膜，共投資11.5億元，預計今年下半年取得台灣醫材許可證，未來年產值約14.6億元。

發展高階電子材料的項目從玻纖絲到樹脂、銅箔、基板、電路板，發展上下游超低介電、超低損耗等產品，應用在5G/6G通訊與AI伺服器等。並開發一系列電子級化學品與半導體用材料。

醫材 南亞

延伸閱讀

新制勞退基金國外委託代操 遴選結果出爐

加強淨零公正轉型 國發會推動地方治理平台

倒數18天 環境部籲企業先登記保留碳費優惠費率資格

Yahoo迎30周年！推動在台策略轉型 要更年輕、更有趣

相關新聞

搭配補助3萬有找…Gogoro推出全新車款EZZY 光陽將積極回防

Gogoro新車價殺很大，引爆電動機車市場新戰火。 Gogoro昨（12）日宣布，推出全新綠牌（輕型）電動機車「EZZY...

公司治理評鑑／第一金公司治理 再傳報捷

證交所2024年「第11屆公司治理評鑑」出爐，第一金控從近千家受評上市公司中脫穎而出，十度榮獲「上市組排名前5%」，於四...

公司治理評鑑／第一金友善性平 打造幸福職場

第一金控十度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5%」佳績。

公司治理評鑑／玉山金精進治理 名列前段班

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（12）日共同舉辦2024年「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前5...

公司治理評鑑／彰銀績效佳 連四年躋身前5%

彰化銀行公司治理表現優異，於2024年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，為連續四年蟬聯前5%，同時為金融保險類前四名...

餐飲「集團股」 部署新風潮

台灣餐飲產業正迎來一波「集團股」布局新風潮。繼六角去年分拆王座國際掛牌，今年則有揚秦的關係企業超秦啟動上市計畫，另外，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。