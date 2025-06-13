這一波…平價車是主戰場
畢業季也正是機車旺季，不只Gogoro推補助後3萬元以下電動機車，三陽（2206）與光陽兩大機車業者更鎖定學生族群強推新車款，業界指出，平價車款成為這一波的主力戰場，各家全力爭逐，機車市場戰火更一觸即發。
柯俊斌4月擔任光陽董事長之後，帶領光陽搶攻入門車，擴大市占率，這也使平價車市場的競爭更加激烈。光陽推出的 RTS R 165 學生專屬限時優惠，6月30日前憑有效學生證明購買 RTS R 165 享直扣 4,000元外，KYMCO 再加碼 3,000元，現省7,000元再加上24期零利率分期，就是上任之後的重砲出擊。
三陽則推出全新風格車系 Fiddle DX 以及 Fiddle 125，主打的同樣是年輕族群，並祭出「首購四重送」優惠活動，包括0利率分期付款、現金購車優惠6,000元、首購加碼購車金3,000元、贈送曜黑風格安全帽，堪稱是難得的重金促銷方案。
三陽國民旗艦車款全新迪爵也同步推出購車優惠，為同級唯一提供24期0利率分期，再加碼2,000元購車金。
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