搭配補助3萬有找…Gogoro推出全新車款EZZY 光陽將積極回防

Gogoro新車價殺很大，引爆電動機車市場新戰火。 Gogoro昨（12）日宣布，推出全新綠牌（輕型）電動機車「EZZY」，根據官方資訊，EZZY不含補助建議零售價為59,980元，扣掉政府補貼後最低入手價格將不到3萬元。

業內指出，Gogoro擴大日常通勤市場布局，暑假前發表「市場最低價」新車款，搶市意味明顯，瞄準初次購買電動機車的年輕族群。預料主要競爭對手光陽機車將積極回防，下半年電動機車產業勢必面臨捉對廝殺。

此外，Gogoro業績低迷了一年，業內指出，該公司應是有意透過價格優勢，搭配產品競爭力，先找回消費者認同，再逐步擴大市占率。

事實上，今年機車市場較去年同期持續衰退，不過，電動機車市場5月整體銷量為4,328輛，較上月成長16.65%，在全台補助到位後，隨著暑期畢業季前夕需求回升，各機車業者鎖定夏季購車旺季全力搶攻，Gogoro此時打出補助後最低入手價格不到3萬元，對於價格更敏感的年輕族群將極具吸引力。

Gogoro今年年初宣布營運策略後，第1季財報在內部成本控制見效，虧損狀況明顯改善。Gogoro代理執行長姜家瑋宣示Gogoro將聚焦產品線與海外市場，則逐步進行，除了成立合資公司進軍越南市場外，此次的EZZY上市則是實現產品線聚焦策略。在價格與品牌優勢下，Gogoro持續搶市，目標2026年能源事業損益兩平，並在2028年車輛事業達到損益兩平，使Gogoro將呈整體獲利。

5月Gogoro領牌數2,041輛，較上月下降4.75%，市占率為3.66%。其白牌（一般重型）電動機車銷量前三名由 Gogoro包辦，分別為 Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro Delight，此次發表的綠牌車則對Gogoro的產品布局有重大助益。

Gogoro指出，在調整產品研發策略後，預計將產品線收斂至五個整車平台，並且透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力與市場競爭力。