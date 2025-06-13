公司治理評鑑／彰銀績效佳 連四年躋身前5%

彰化銀行（2801）公司治理表現優異，於2024年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，為連續四年蟬聯前5%，同時為金融保險類前四名，昨（12）日由台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦「公司治理評鑑」頒獎典禮，彰化銀行由董事長胡光華代表領獎，肯定彰銀長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

本屆「公司治理評鑑」以四大構面綜合評核企業整體的公司治理，分別為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」，共75項評鑑指標。

計有1,754家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，透過政府政策引導以及業者間互相學習，有助於企業良性競爭，並強化台灣產業及政府在國際上的競爭力。彰銀在眾多競爭者中脫穎而出，實屬不易。

彰銀長期以來積極推動公司治理，強化公司治理各項作為，秉持以客為本，永續誠信的承諾，建立良好公司治理文化，善盡企業社會責任，並針對主管機關重視的指標項目加以落實，包括揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結政策，落實高階薪酬與ESG績效連結。

導入企業風險管理機制，訂定經董事會通過的風險管理政策與程序，並將氣候風險納入整體風險管理政策一環，建立完整氣候風險管理程序。

透過多元管道，確保董事會履行其審查、監督和指導永續治理責任；為公平對待股東，方便投資人參與瞭解股東會內容，採實體並以視訊輔助方式召開股東會等，顯見彰銀在公司治理及朝向業界最佳典範目標邁進的努力。

彰銀永續作為成效亦深受肯定，連續兩年獲列金管會主辦永續金融評鑑銀行業前段班績優名單，2024年雙料入選道瓊領先指數「世界指數」及「新興市場指數」成分股，同時獲得CDP氣候變遷問卷評比「A」領導等級、環境部國家企業環保獎「銀級獎」等殊榮，充分顯示彰銀致力環境永續的決心和努力。