公司治理評鑑／玉山金精進治理 名列前段班

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（12）日共同舉辦2024年「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前5%佳績，也是第十度榮登前5%。玉山金控（2884）長期致力於公司治理制度的精進與落實，屢獲國內外評鑑肯定，持續列於金融同業領先群，彰顯玉山對提升公司治理制度的承諾與成果。

2024年度公司治理評鑑從「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面出發，綜合評核企業的公司治理表現，共涵蓋75項評鑑指標。本次共有1,754家上市、櫃公司接受主管機關專業評鑑，在政府政策引導以及業者間的互相學習下，不僅促進企業良性競爭，更進一步提升台灣政府及產業國際競爭力。

玉山秉持誠信經營原則，鼓勵股東參與公司治理，保障股東權益並推動永續發展。董事會依職權及功能分設審計委員會、公司治理暨提名委員會、薪酬委員會、董事會策略委員會、永續發展委員會以及董事會風險管理委員會等六個功能性委員會，分別負責審議重要決策及經濟、環境、社會、風險等重要議題。

董事成員結合自身專業，參與公司關鍵或特定議題討論，給予經營團隊指導，並透過董事會有效監督公司經營管理階層，充分發揮董事會治理職能。

為加速數位金融發展，玉山率先金融同業於2023年6月設置科技諮詢委員會，結合董事、獨立董事及外部專家學者的理論與實務經驗，追求玉山卓越永續經營。

玉山持續展現公司治理成果，玉山金控、玉山銀行、玉山證券於今年榮獲社團法人中華公司治理協會「CG6014公司治理制度評量授證」特優；玉山金控再次榮獲金管會「永續金融評鑑」前25%佳績，持續為顧客、股東、員工及社會創造價值。秉持公開透明原則，玉山建構多元溝通管道及通報機制，確保各項財務及非財務資訊揭露品質。

懷抱「成為世界一等的企業公民」的願景，跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，玉山期許成為員工、顧客以及台灣這塊土地的首選，攜手前行，締造永續共好的未來。