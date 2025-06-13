公司治理評鑑／第一金友善性平 打造幸福職場

第一金控（2892）十度榮獲公司治理評鑑「上市公司前5%」佳績。

其中，積極建構性別平等友善工作制度與環境，女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，提高生育補助至第3胎25萬元及優於法令規定產假與陪產假，女性同仁接受侵入性人工生育治療可申請全額給薪「人工好孕假」，實現幸福職場。

已連續二年獲得勞動部職安署評選為《健康勞動力永續領航企業》，並獲亞洲人力資源雜誌《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」。

為落實在地關懷理念，第一金控投入逾1.3億元補助弱勢學童與團體、體育人才培育、食物銀行及藝文人士展演平台等，並針對高齡者、青年、婦女、弱勢族群及中小企業等推出多元普惠金融商品，且因推動ESG成效亮眼而囊括多項國內外重要獎項。

包括持續獲選納入DJSI、富時及MSCI世界三大永續性指數成分股，並獲得行政院國家永續發展委員會「2024年國家永續發展獎(企業類)」、環境部第六屆「國家企業環保獎」金級獎，為國內唯一連續六年獲獎的企業。

另外，第一銀行除獲金管會「第二屆永續金融評鑑」排名前25%銀行業者，並連續三年獲金管會「公平待客原則評核排名前25％」，第一金證券亦獲第二屆永續金融評鑑排名前25%證券業者，第一金人壽則連續兩年獲「公平待客原則評核排名前26~50%」。

此外，呼應聯合國對脆弱族群及偏鄉地區提供金融服務永續發展目標，第一銀行中小企業放款市占率連續15年居國銀第一，持續支持小微企業，並提供高齡者及身心障礙族群信託服務及以房養老貸款。

展望未來，第一金將秉持穩健經營與創新布局發展目標。

將致力調整集團獲利結構，強化數位發展，掌握金融市場脈動，落實子公司間資訊、業務與通路整合，以集團力量創造整合價值，掌握綠色金融商機，攜手供應鏈、客戶及股東加速轉型，創造永續共榮新金融生態圈。