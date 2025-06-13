公司治理評鑑／第一金公司治理 再傳報捷

證交所2024年「第11屆公司治理評鑑」出爐，第一金控（2892）從近千家受評上市公司中脫穎而出，十度榮獲「上市組排名前5%」，於四大評鑑構面各項指標均取得佳績，公司治理績效備受肯定。

第一金控於2011年即成立「企業社會責任委員會」，於2022年更名為「永續發展委員會」，秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」經營理念，將ESG（環境、社會、公司治理）內化為企業文化，下設「公司治理」、「責任金融」、「永續金融商品與服務」、「員工照護」、「環境永續」及「社會參與」等六個跨公司工作小組，並於子公司年度經營績效考核納入ESG績效指標，更規劃提升永續發展委員會為董事會之功能性委員會，由三位獨立董事擔任委員，並設置永續長，持續推動永續發展。

身為金管會永續金融先行者聯盟成員，第一金導入PCAF財務碳盤查及SBTi減碳路徑，金控及旗下子公司完成海內外全數營運據點溫室氣體盤查，且自2023年起遵循科學基礎減碳目標（SBT），以升溫控制在1.5℃情境下，訂定集團範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年（2022年）減量4.85％減碳目標，並加入「碳核算金融聯盟」（PCAF）及科學基礎減量目標倡議（SBTi），採用PCAF建議方法學盤查範疇三投融資財務碳排放量，再訂定重大投融資業務減碳目標，已於去年6月正式獲SBTi審查通過並據以執行。

第一金以永續金融為經營主軸，提供各項綠色融資優惠貸款支持產業低碳轉型，如「永續績效連結授信專案」，並發行「可持續發展金融債券」及推出「永續發展定期存款專案」，協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源及社會住宅授信；第一金投信則募集發行國內第一檔影響力投資ESG基金「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」。

第一管顧募集並管理三檔合計約7.8億元綠能基金，第一創投同時投資3.33億元興建發電容量47.6MW太陽能電廠，預計年減碳量4.76萬公噸CO2e，相當於123座大安森林公園年吸碳量。