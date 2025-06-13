會計師看時事／董事會領航的三重考驗

在全球政經環境瞬息萬變的2025年，監管環境日益緊縮，新興科技帶來的治理挑戰與地緣政治風險交錯衝擊企業營運。根據MSCI《2025 Trends to Watch》報告，股東對董事會治理表現的要求顯著上升。面對多重挑戰，董事會須展現高度警覺與策略遠見，引領企業穩健前行。本文聚焦三大面向：地緣政治、法規變動與新興科技，探討董事會如何履行責任，確保企業穩健前行。

一、地緣政治：不可忽視的策略變因

地緣政治風險多年來已是董事會的焦點，而2025年面臨的挑戰更形複雜多變。全球多國新政府上台帶來的政策翻轉，對貿易策略、稅制規劃與人力布局造成的衝擊不容忽視。Deloitte最新預測指出，美國平均關稅率可能升至二戰以來高點，將大幅擾動全球供應鏈、推升中間財（Intermediate goods）成本。針對預期的關稅常態化與國際報復性措施，董事會應強化跨國供應鏈風險評估機制，重新檢視產地配置與定價策略，並納入貿易政策風險作為決策情境模擬的一環，確保能在貿易政策快速轉變下保持營運韌性。

然而，多數董事會尚未充分涵蓋地緣政治相關專業。2024年Spencer Stuart董事會報告指出，具地緣政治背景的新任董事比例偏低。未來董事會在規劃繼任與成員組成時，應著重這方面的專業能力，或借助外部顧問，協助企業辨識國際政經風險並做出敏捷反應。

二、法規變動：從被動應對轉為前瞻布局

企業所面臨的監管環境龐雜且日益嚴格，特別是涉及氣候變遷、金融服務等領域的法規，往往與企業文化與使命息息相關。在變動過程中，董事會須主動扮演監督與引導的角色，協助管理層識別可能的法規風險與潛在機會。透過定期檢視管理層的應對策略、追蹤最新進展，董事會不僅能提升法規遵循的效率，更可將法規挑戰轉化為企業的競爭優勢。能前瞻布局、靈活調整策略的企業，將更能在法規環境轉變之際脫穎而出。

三、科技風險與機會：從資安到生成式AI的雙面刃

科技議題仍是董事會討論議程中的一項核心，特別是資安與生成式人工智慧（GenAI）的興起，為企業帶來前所未見的機會與風險。頻繁發生的資安事件，已促使全球監管機構加強監督力道。

資料外洩與系統攻擊不僅造成財務損失，也嚴重損害企業聲譽；而良好的資安架構不僅可降低風險，更能成為提升營運韌性、加強顧客信任並促進營收成長的關鍵助力。

生成式AI則是另一項備受矚目的科技發展。儘管其商業應用仍在初期階段，但從流程自動化到創新應用，都有機會顛覆現有商業模式。勤業眾信在《2025科技趨勢》報告中指出，AI正全面滲透資訊科技領域，推動產業轉型。

然而，GenAI亦帶來倫理、治理與就業相關的疑慮。AI誤導資訊的風險屢見報導，而其對就業市場的衝擊亦備受討論。未來哪些任務應交由AI執行、哪些應保留給人類，將成為企業與董事會難以迴避的課題。

因此，董事會應積極介入GenAI的策略規劃與風險管理，不僅思考如何善用這項工具創造價值，也要關注其對組織文化、員工士氣與社會責任的影響。