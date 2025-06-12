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「SEA YOU 海洋巡展」桃園、台中接力登場 構築永續藍圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「SEA YOU海洋的見證與再造」巡迴展與「桃園海洋日－循環新未來」相呼應。海保署提供
「SEA YOU海洋的見證與再造」巡迴展與「桃園海洋日－循環新未來」相呼應。海保署提供

海洋委員會海洋保育署主辦的「SEA YOU海洋的見證與再造」巡迴展，正在桃園永安海螺文化體驗園區展出，海保署署長陸曉筠12日宣布，第三場次將於7月8日至7月27日在台中國立自然科學博物館登場，後續還有台北及花蓮巡迴展，盼引發民眾對海洋環境變遷的理解與關懷，進而轉化為實際行動力。

「SEA YOU海洋的見證與再造」巡迴展，與桃園市政府今日舉辦的「桃園海洋日─循環新未來」活動相互呼應，展現中央與地方共同推動海洋永續的行動力。海保署表示，巡迴展透過圖文解說、再生展件及互動體驗，引導民眾認識海洋廢棄物的生成與影響，也為桃園這座海洋城市注入環境教育能量。

海保署指出，此次展覽適逢桃園市政府辦理海洋日系列活動，象徵中央與地方合作推動海洋保育與永續行動的一致願景與協同合作成果，聯合歡慶海洋永續的重要時刻。

陸曉筠亦受邀出席開幕儀式，向各界介紹巡迴展內容與推展理念。開幕儀式中特別安排以海洋廢棄物再製成的藝術品作為贈禮，體現循環經濟理念的具體實踐，也傳遞對海洋生態深切的關懷，呼應「循環新未來」的核心精神。

陸曉筠說明，《SEA YOU：海洋的見證與再造》全國巡迴展以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，透過回收材料製成的展品、VR沉浸體驗及導覽互動，讓參觀者深入了解海洋污染議題，並鼓勵全民參與減塑行動與資源循環，讓永續理念更貼近生活。

巡迴展自高雄出發，將陸續巡迴至台中、台北與花蓮，盼引發民眾對海洋環境變遷的理解與關懷，進而轉化為實際的行動力。

陸曉筠強調，海保署將持續與縣市政府深化合作，無論是教育展覽、科技試點或循環經濟政策上，中央與地方攜手共進，將是守護海洋最有力的組合，亦有助於建立能因應未來挑戰的永續合作平台。

海保署補充說，《SEA YOU：海洋的見證與再造》桃園站展期至6月29日，現場設有導覽解說、VR沉浸體驗與互動活動，適合親子共遊與學校參訪，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同以行動迎向無廢未來。

巡迴展以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，圖為海廢藝術品特寫。海保署提供
巡迴展以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，圖為海廢藝術品特寫。海保署提供

廢棄物 VR

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