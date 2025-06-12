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世界健身插旗巴西 5年內開至50家據點

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣健身龍頭世界健身-KY宣布，與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議。圖／世界健身提供
台灣健身龍頭世界健身-KY宣布，與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議。圖／世界健身提供

台灣健身龍頭世界健身-KY宣布，與巴西Flag Holding LTDA簽署總特許經營協議（MFA），計畫未來5年內於巴西，開設50家世界健身俱樂部據點，大幅擴展巴西市場版圖。

世界健身表示，巴西Flag Holding LTDA為執行長Flavia Almeida所領導，目前Flavia Almeida在巴西戈亞斯州擁有並經營14家World Gym據點，自2012年在巴西利亞開設首家世界健身房以來，Almeida已將該品牌打造為戈亞斯州頂尖的健身連鎖品牌，提供最齊全的國際級重量訓練與有氧器材設備，並以價格親民的優質設施聞名。Almeida同時經營高端概念品牌「World Gym Pro」，提供包括游泳池在內的設施。

世界健身表示，總特許經營協議簽屬完成，授予Flag Holding在巴西其他25個州透過直營或再加盟方式，擴展World Gym的獨家權利，此戰略合作，使巴西成為繼台灣和澳洲之後，全球的第三大市場，將大幅提升World Gym在南美洲的影響力。

世界健身指出，World Gym International將透過其先進的特許經營IT平台、系統、行銷支持及健身房發展諮詢，協助Flag Holding實現擴張目標，儘管該協議條款仍然保密，但World Gym International通常可從其國際特許經營據點，收取開發費、每月特許經營費、設備折扣費以及World Gym商品版稅。

世界健身-KY董事長柯約翰表示，這項協議是全球擴張策略的重要里程碑，將世界級的健身服務帶給南美洲更多地區。」

Flag Holding執行長Flavia Almeida也說，已收到來自巴西各地潛在加盟商的強烈興趣，他們希望經營擁有成熟系統與IT支持的World Gym品牌，目前已有數項加盟協議即將完成。

董事長 巴西 健身

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