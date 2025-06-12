業界首創！Taboola推為媒體設計的生成式AI問答引擎DeeperDive

廣告科技業者Taboola宣布推出業界首創、專為媒體網站設計，充分運用其原創內容的生成式AI問答引擎DeeperDive。此產品能讓讀者直接在他們信賴的媒體網站上，獲得多元且專業的觀點，深入掌握關心的各類議題。包括《USA TODAY》母公司 Gannett 以及《獨立報》（The Independent）在內的多家全球指標性新聞媒體，成為專案的設計合作夥伴。

當今內容媒體正面臨生成式AI搜尋引擎帶來日益嚴峻的威脅，包括未經媒體授權即擷取其內容，衝擊媒體網站流量下滑，卻未提供任何形式的回報。DeeperDive希望賦能新聞媒體主動參與競爭，而非被取代，希望達成為讀者提供更聰明、多元的解答，提升新聞媒體的讀者黏著度與互動參與度，並將閱讀情境相關且具高轉換潛力的廣告，直接嵌入 AI 回答頁面中，為媒體打造全新營收管道。

DeeperDive將數百萬名讀者已熟悉的生成式AI搜尋體驗，直接導入新聞媒體網站，串接多年來由專業新聞記者與編輯在開放網路（Open Web）上產製的專屬、即時且高品質內容。讀者可就感興趣的主題提問，AI即時提供由該媒體最權威的記者（如資深體育記者等）所產出的內容為解答基礎。

DeeperDive主動引導讀者提出感興趣的問題，並如同主流生成式AI搜尋引擎般即時回應，進一步呈現同一新聞媒體網站中的延伸脈絡與相關報導，帶來更豐富、具價值的內容視角，而非僅止於單一且過度簡化的答案。