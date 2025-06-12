打造智慧健康城 精俐生醫研發中心進駐寶高智慧園區

新北市積極打造智慧醫療聚落，位於新店寶高智慧產業園區的精俐生醫股份有限公司研發中心日前正式啟用。活動當日由新北市副市長劉和然代表市府出席，與行政院劉德宗政務顧問、中華民國醫療器材商業同業公會全聯會理事長陳堯濱與台大管理學院副院長黃恆獎共同祝賀，肯定精俐生醫深耕醫療器材領域二十餘年的專業實力與創新能量，展現新北市生技醫療的產業實力。

新北市副市長劉和然於致詞時表示，新北市為全臺生技醫療產業的重要重鎮，全市健康醫療相關企業超過2,600家，涵蓋研發、製造、檢測等完整產業鏈，尤其在醫療器材領域，新北取得QMS/QSD者占全國比重超過四分之一，展現強大的產業聚落與製造能量。

隨著全球高齡人口大增，臺灣預計在115年邁入超高齡社會，新北市人口數超過404萬人，其中高齡者大約78萬人，占比超過19%，新北市正面對即將邁入超高齡社會的巨大挑戰。近年來透過跨局處合作，全力推動智慧健康產業發展，打造具韌性與前瞻性的高齡照護與健康創新體系，以招商一條龍服務，協助企業順利設廠、啟動營運。精俐公司選擇進駐寶高並設立研發中心，不僅看準園區的智慧化基礎與產業聚落優勢，展現企業布局未來醫療科技的決心，更是寶高園區打造智慧健康產業的一項重要里程碑，市府將持續與產業夥伴攜手前行，打造有韌性、有溫度的智慧健康城市。

精俐生醫總經理王仁傑表示，精俐生醫深耕呼吸照護領域逾20年，此次斥資千萬元設立寶高研發中心，導入AI技術、流體模擬與數位製造能力，推動製氧設備創新。寶高研發中心的啟用，象徵精俐生醫邁入研發升級與國際化拓展的新階段。未來將持續以「照護全生命健康為使命」的核心信念，攜手產官學研與全台醫材通路夥伴，共創智慧醫療的永續未來。

開幕當日同步發表新一代「Faciox攜帶型製氧機POC101」，以輕量化、高效能回應高齡照護與行動醫療需求，亦邀請中央研究院、成功大學與三總呼吸治療師等專家進行專題演講，內容涵蓋研發設計、臨床應用及法規實務，展現學研合作與產業實力的整合成果。

經發局補充，寶高智慧產業園區為市府睽違近20年自建園區，導入「生產、生活、生態」三生共融理念，打造新北智慧產業基地。目前已成功吸引多家電子、資通訊與生技醫療領域企業進駐。未來除持續推動園區二期開發，市府也將強化MIT高端醫材推廣，支持在地企業邁向國際。期盼更多如精俐生醫般具技術能量與社會關懷的廠商進駐新北，共同打造全球健康城市新典範。