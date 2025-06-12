美國韌力傳關閉廠房及組織調整 TBMC聲明強調不受影響

美國國家韌力公司（National Resilience）近日傳出關閉部分廠房並進行組織調整，因該公司目前為臺灣生物醫藥製造公司（TBMC）大股東，外界關注韌力公司的現況是影響到TBMC的營運。TBMC於12日發表聲明指出，韌力與TBMC雙方為營運完全獨立的公司，營運完全不受其組織重整影響。

TBMC發表聲明指出，韌力目前為該公司股東之一，惟雙方係營運完全獨立之公司體系，於經營決策及營運管理等各層面，皆無直接或從屬關係，故公司之營運完全不受其組織重整影響，TBMC仍將穩健扮演國際大廠於亞洲地區的重要CDMO合作夥伴角色。

TBMC表示，目前整體營運狀況穩定，各項業務開發持續推進。已於2024年完成製程與分析實驗室建置，為核酸、細胞、基因治療和生物藥品的國內外客戶提供服務。同時，位於竹北生醫園區之新廠亦正依計畫施工中，預計今年第3季完成QC實驗室啟用，GMP廠房硬體亦將於年底完工，並於明年第1季正式投入營運，提供商業化製造服務。

在技術層面，TBMC之關鍵技術與營業秘密均已成功內部化，營運團隊專業完整。公司主要技術除部分來源自韌力技轉之外，亦涵蓋工研院及生技中心等單位所開發之專利技術。且TBMC與韌力合作的技術轉移與訓練已於2024年完成，並已順利完成關鍵品質系統、GMP文件之移轉，以及GMP設計與工程規劃之建置，雙方已簽訂之合作內容也將持續進行不受影響。

展望未來，TBMC將持續與國內學研機構合作取得授權，應用在地技術於新興生技醫藥品量產製程，強化技術自主性與在地化實力。

TBMC表示，公司已瞭解，韌力本次組織重整係針對其旗下多處廠區進行業務資源調整，透過讓旗下子公司進行Chapter 11的破產保護法律程序關閉六座產能利用率偏低之廠區，並將資源集中至美國辛辛那提、北卡羅來納州及加拿大等核心設施。該重整為企業常態性財務及策略調整，並非單純破產，母公司營運不受影響。韌力目前仍具資本市場支持，母公司同時亦完成2.5億美元融資，並將持續推動聚焦於商業化製造之業務發展。

TBMC強調，該公司與韌力之間持續維持良好之溝通與合作關係，未來亦將在市場拓展與產業鏈合作上持續互動。然而，基於公司治理原則，TBMC無法亦不宜代替韌力對其營運策略或組織調整發表評論。