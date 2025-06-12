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近5年最冷329檔期？單月預售揭露跌破四千件

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
實價資料顯示，4月份預售揭露量仍低於4千件。圖／本報資料照片
實價資料顯示，4月份預售揭露量仍低於4千件。圖／本報資料照片

往年帶動房市買氣的329檔期今年冷颼颼，根據實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數維持在相對保守水位，單月預售揭露量仍低於4千件，較去年同期減少逾7成，業者指出，這反映了市場進入調整期，買氣轉向精準選擇個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行去年接連出手後，預售市場風向就出現改變，現在買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，整體預售市場呈現個案表現，觀察現在市場上仍有人氣的個案，具備有捷運站、總價控制在自用客可以負擔、大基地與CP值的個案，但整體來說，今年的329檔期的確表現有點清淡。

統計顯示，全國去年4月預售實價揭露1.5萬件，今年4月剩下約3300餘件，年減逾7成，台北市去年4月780件，今年4月226件，年減71%，新北市去年4月2441件，今年4月860件，年減65%，桃園市4月581件年減79%，新竹剩下120件年減逾8成，台中市528件年減83%，台南市228件年減84%，高雄市249件年減83%。

曾敬德指出，隨著市場轉為長線布局，不少代銷業者順勢調整銷售節奏與策略，包含拉長廣告操作周期、精準控管行銷預算，以及中小型案場採取更彈性的銷售方式，例如透過數位模擬代替傳統樣品屋、租用周邊店面作為展示空間等，進一步提升銷售效率與資源運用彈性。同時，接案成本也趨於合理化，業者更重視案源條件與產品特性。

曾敬德說，整體而言預售市場已逐漸轉型為以自住需求為主的穩健市場，買方更重視產品實質內容與生活機能，預期未來市場將朝向品質與價值兼具的方向持續發展。

實價預售揭露數量。圖／信義房屋不動產企研室提供
實價預售揭露數量。圖／信義房屋不動產企研室提供

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