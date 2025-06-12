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韓國瑜參觀室內設計博覽會 讚嘆融入AI、減少碳排

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜、總統府副秘書長何志偉出席「2025台灣國際室內設計博覽會」。立法院長辦公室／提供
立法院長韓國瑜、總統府副秘書長何志偉出席「2025台灣國際室內設計博覽會」。立法院長辦公室／提供

立法院長韓國瑜12日上午出席「2025台灣國際室內設計博覽會」，他致詞時提到，現代的室內裝修不僅講求好看、舒適，更已經融入AI人工智慧技術，以及減少碳排，強調節能環保等。他認為，台灣在晶片、半導體產業可以製造世界奇蹟，沒有理由在室內裝修建築設計這個領域不能創造奇蹟。

與會者包含總統府副秘書長何志偉、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會理事長劉俊良、內政部建築研究所長王榮進、中華民國全國商業總會理事長許舒博，及國內外室內設計領域眾多設計廠商及設計師等共襄盛會。

韓國瑜致詞時表示，當代許多民眾大約有80%的生活時間，都是待在室內空間，因此空間光是好看還不夠，還要講究舒服。參觀沿途的展覽陳列，令他大為驚嘆，他發覺現代的室內裝修不僅講求好看、舒適，更已經融入AI人工智慧技術，以及減少碳排，強調節能環保等。

韓國瑜提到，近期他接待從法國、德國遠道而來的國會議員，歸納起來，世界各國朋友都會好奇幾件事情：其一，兩岸問題怎麼解決？其二，台灣具備什麼資源？其三，台積電（2330）能否到其國家投資？

他說自己最喜歡用雞蛋來比喻，從世界地圖上來看，台灣僅占全球土地面積萬分之三，非常渺小。但台灣卻如同早上食用的一顆雞蛋，外表雖微不足道，但從內部來看，卻孕育著五彩繽紛的旺盛生命。

韓國瑜說，台灣從南到北僅約400公里，自東到西約140公里，可是台灣擁有3,000公尺以上的高山就高達268座，這是多麼神奇且令人驚嘆。台灣在幾十年之內，曾受過日本東洋文明的統治，及美國西洋文明的影響，再加上自身淵源傳統的中華文明，三大文明全部匯集在台灣這個寶島。

他認為，如果可以把這些自己的弱項和長處作分析，轉化成為各業界包含室內裝修界的驅動力，相信各領域都會有非常不得了的發展。

韓國瑜回憶道，他在當任高雄市長時，在某個會面場合看到一位30多歲的年輕人獲得歐洲設計大獎，當時他好奇，一個來自台灣高雄的孩子，如何在歐洲這個世界的美學重鎮脫穎而出，拿到冠軍？

該名年輕人分享，自己在歐洲設計領域待了10年，在美學的追求上始終無法突破瓶頸。回到台灣後，他偶然發現，可以把從台灣頭到台灣尾，所有宮廟建築的圖騰圖樣，全部拓印下來，作為他設計藝術創作的發想動力，並藉由設計比賽，讓歐洲看見台灣的宗教美學，也有幸參賽後獲得第一名。

韓國瑜表示，台灣在晶片、半導體產業可以製造世界奇蹟，沒有理由在室內裝修建築設計這個領域不能創造奇蹟。他期望台灣所有室內裝修廠商，能發揮創業優勢，提升室內設計與裝修業界的高度與格局。讓大家感受到台灣人不光是熱情好客，不光只有台積電等晶片產業的護國神山這些大企業，台灣更有廣大的室內裝修美學的追求者與引領者。

韓國瑜

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