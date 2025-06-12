「脫北者」持續進駐 基隆這兩區新舊屋每坪價差逾20萬元

永慶房產集團盤點近一年非六都和新竹縣市預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前三大行政區，幅度均超過80%。

排名前冠亞軍均位於基隆市「暖暖區」和「安樂區」，新舊屋每坪價差達28.8萬元、20.4萬元；兩區受益於雙北市通勤人口移入，讓當地預售屋價格攀升，但中古屋價格相對便宜，每坪成交均價各在18.4萬元、20萬元間。

嘉義縣「太保市」新舊屋房價每坪價差達15.7萬元，居價差排名第三；當地新屋因台積電進駐，推升預售屋價格明顯飆升，與中古屋每坪價差幅度84%、排名第三。

基隆市「暖暖區」預售屋每坪成交均價47.2萬元、位居基隆市第一，令預售屋、中古屋單坪價差幅度達到驚人的156%；換句話說，買一間30坪預售屋需要1,416萬元，等於買兩間中古屋、還剩312萬元的裝修費用！

永慶不動產基隆廟口市區加盟店協理楊家松表示，暖暖區距離汐止近，又有火車站、國道吸引通勤人口入住。以價格來看，每坪4字頭的預售屋，仍是比汐止、甚至內湖、南港便宜近一半，且開車到台北信義區僅需半小時，因此許多雙北外移人口選擇在此購屋。

楊家松指出，受限於靠山、腹地小，暖暖區的住宅數量並不多，但是價格上相當有競爭力，加上有捷運計畫及從汐止延伸往基隆的新北市產業黃金走廊，未來的前景看好。以購屋族群來看，預售屋主力是雙北的通勤人口，中古屋則是以在地人居多。對於預算有限的小資族，若4字頭的預售屋有壓力，不妨可參考中古屋，一半左右的價格就能買到2房、3房帶車位的產品。

基隆市「安樂區」預售屋、中古屋單坪價差幅度也達101%、排名第二。有巢氏房屋基隆安樂長庚加盟店經理詹鈞傑解釋，安樂區是基隆最大的行政區、也是早期發展區域之一，生活機能相當不錯，也有大型綜合醫院、醫療資源充足，且透過國道往來雙北市區僅需半小時左右，對於追求便利、房價便宜的通勤族來說，安樂區的中古屋是相當不錯的選擇。

詹鈞傑店經理表示，以中古屋來說，安樂區屋齡約30年左右，每坪平均單價約20萬元，相較於貴上的一倍預售屋來說，中古屋價格相當具吸引力。

值得注意的是，因基隆氣候潮濕，中古屋需要花費較多心力維護，購屋時務必將相關花費考慮進去。不過因房價低，即使加上整修費用仍比預售屋便宜許多，即便是預售屋的價格，也較汐止、內湖一帶親民，因此近年來有許多雙北通勤族選擇到此置產定居。

預售屋、中古屋單坪價差15.7萬元、價差幅度達84%的是嘉義縣「太保市」，價差幅度位居第三名，以500萬購屋金計算，中古屋可以買到26.7坪，但預售屋僅有14.5坪。

有巢氏房屋嘉義縣府祥和加盟店東陳建憲說明，太保市房市最重要影響的就是台積電進駐，帶動整體房價走揚，除了原有的大型醫療院所外，加上馬稠後產業園區、故宮南院二館、百貨公司的進駐，且可供建設的土地相當多，縣政府也積極規劃開發，未來發展潛力無窮。

陳建憲指出，太保市在台積電進駐後，新建案推量相當大，雖然中古屋房價基期低，但因中古屋物件量不多，在需求大於供給下，市場上中古屋變得搶手，價格彈性也較小。

陳建憲表示，嘉義當地醫療院所有醫護人員的剛性住宅需求存在，加上台積電供應鏈廠商的陸續進駐，將持續帶動住宅需求。

從全國非六都和新竹縣市預售屋、中古屋價差較大的行政區來看，多屬於具備重大建設、產業發展議題、或是通勤人口移入區域。