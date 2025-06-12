全球6家貨櫃輪市值破百億美元 台灣有兩家入列

根據Alphaliner最新報告，全球共6家貨櫃輪市值突破百億美元，台灣業者就拿下二席，國內航運業的競爭力再度震撼全球，長榮（2603）、萬海（2615）成功躋身全球貨櫃輪市值前百億元；另外，陽明海運（2609）因為股價漲幅較小，市值表現也僅次於萬海，市值在接近百億元邊緣。

國內的貨櫃三雄超酷，根據Alphaliner最新報告，截至5月底全球6家市值破百億美元，台灣就有二家進入排行榜，長榮海運市值達到186億美元、較去年同期才68億美元，年增率173%；萬海市值達到103億美元，去年同期才39億美元，年增率164%。

陽明今年以來股價表現不如長榮跟陽明，所以市值未能突破百億美元，仍是排名七名，市值為97億美元，較去年同期的46億元，年增率達110%。

根據Alphaliner最新報告統計到5月底，全球市值突破百億美元的業者分別為COSCO、HAPAG-LIoyd、Maersk、長榮海運、HMM及萬海。