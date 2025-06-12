全球6家貨櫃輪市值破百億美元 台灣有兩家入列
根據Alphaliner最新報告，全球共6家貨櫃輪市值突破百億美元，台灣業者就拿下二席，國內航運業的競爭力再度震撼全球，長榮（2603）、萬海（2615）成功躋身全球貨櫃輪市值前百億元；另外，陽明海運（2609）因為股價漲幅較小，市值表現也僅次於萬海，市值在接近百億元邊緣。
國內的貨櫃三雄超酷，根據Alphaliner最新報告，截至5月底全球6家市值破百億美元，台灣就有二家進入排行榜，長榮海運市值達到186億美元、較去年同期才68億美元，年增率173%；萬海市值達到103億美元，去年同期才39億美元，年增率164%。
陽明今年以來股價表現不如長榮跟陽明，所以市值未能突破百億美元，仍是排名七名，市值為97億美元，較去年同期的46億元，年增率達110%。
根據Alphaliner最新報告統計到5月底，全球市值突破百億美元的業者分別為COSCO、HAPAG-LIoyd、Maersk、長榮海運、HMM及萬海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言