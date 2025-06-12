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買氣真的涼了！4月預售量跌破4千件 近五年最冷329檔期
據最新實價資料顯示，4月全國預售市場揭露件數僅剩3,338件，較去年同期大減逾七成，成為近五年329檔期表現較為平淡的一次，反映出市場進入調整期，買氣轉向精準選擇個案。
而4月全國預售市場揭露件數僅剩3,338件，這也是近四年來首次連四個月單月揭露量低於5千件的新低量。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年央行接連出手後，預售市場風向就出現改變，現在買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，整體預售市場呈現個案表現。
曾敬德觀察，現在新屋市場上仍有人氣的個案，具備有捷運站、總價控制在自用客可以負擔、大基地與CP值的個案上；不過整體來說，今年的329檔期的確表現有點清淡。
整體而言，曾敬德指出，預售市場已逐漸轉型為以自住需求為主的穩健市場，買方更重視產品實質內容與生活機能，預期未來市場將朝向品質與價值兼具的方向持續發展。
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