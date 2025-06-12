貸不了買不動！六都房價破口出現 高雄前四月率先放軟了

受到央行限貸令的影響，近期交易移轉量大幅縮減，不過六都房價多數呈現「漲幅趨緩」；根據實價登錄，2025年前四月六都住宅每坪成交均價和去年同期相較，台北市從過去的7字頭躍上8字頭。而每坪2字頭的親民房價區，僅剩桃園市、台南市及高雄市。

六都中唯一價跌的是高雄市，去年前四月時，住宅每坪成交均價達28萬元，但今年每坪成交均價26.8萬元、年跌4.3%，成為唯一漲多修正的都會區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年高雄房市受惠於建廠利多，包括亞洲新灣區題材、科技產業布局及新青安刺激，房價基期低，吸引熱錢湧入，房價出現一波快速拉升。

不過張旭嵐表示，2024年第3季政府房市政策轉向，加上美國對全球祭出對等關稅政策，房市觀望氛圍轉濃，尤其是預售市場，不少早期預售買方因去年第3季第七波信用管制措施上路，面臨房貸資金缺口。

她強調，部分買方面臨交屋時因無力補上不足貸款，轉售壓力浮現，讓今年房價出現修正，但這也讓不少置產族伺機而動，規劃低點入手。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，目前房貸利率走高，甚至有貸款成數不足的擔憂，導致許多購屋者打退堂鼓，加上美國總統川普祭出關稅戰衝擊，民眾對於後市更為審慎觀望，交易量明顯萎縮。

張菱育表示，由於當前房價尚未大幅反轉，顯示屋主對於價格仍有堅持，但在現階段買方不願追價之下，認為房價將呈現「緩修盤整」局面。