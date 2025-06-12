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微邦霧化醫療技術受經濟部肯定 獲國家產業創新獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
微邦霧化醫療技術受經濟部肯定榮獲「國家產業創新獎」。為全台生醫材化領域 唯一獲選「績優創新」的中小企業。業者／提供。
微邦霧化醫療技術受經濟部肯定榮獲「國家產業創新獎」。為全台生醫材化領域 唯一獲選「績優創新」的中小企業。業者／提供。

微邦科技（3184）榮獲每兩年一度的國家級榮譽──「經濟部第9屆國家產業創新獎」，為經濟部產業創新最高殿堂的獎項。微邦為全台生醫材化領域唯一獲選「績優創新」的中小企業，憑藉霧化醫療創新，助國產技術提升、產業升級，從305件報名件數中脫穎而出。

微邦長期深耕電子消費性產品市場，近年扭轉產業印象，擴大肺部藥物遞送平台醫療市場業務，並積極推展至台灣醫學中心。15年前微邦即洞察醫療產業的高速成長潛力，將電子噴墨片的部分營收投入醫療技術開發，憑藉強大的研發動能，在短時間成功開發醫療市場。

微邦透過營運體質優化，將經營策略從技術研發導向，逐步接軌臨床客戶需求，並同步調整訂價政策及產品行銷定位，帶動財報表現自2022年起成功由虧轉盈，至2024年營收成長18%、毛利成長97%、稅後淨利更跳躍性成長近993%，獲利大幅提升，展現穩健的營運體質與創新驅動成效。

經濟部 營收

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