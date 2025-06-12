快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

買預售如何避開爛尾樓？專家教1招：花20元就可找到地雷

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

近期傳出多起建商捲款落跑，預售案淪為爛尾樓情事。正業地政士事務所長鄭文在表示，不少消費者擔心踩雷，上門求助，要求協助審閱預售屋買賣契約書。事實上，預售合約書必須經過縣市地政局審查及核備，內容通常不會有問題，消費者該做的，是跑一趟地政事務所調閱基地相關產權資料，只要花20元，就能了解高風險建商。

鄭文在表示，預售合約書屬於企業經營者與消費者訂立定型化契約，至少有5天審閱期，而依據《公寓大廈管理條例》第58條規定，預售屋必須取得建照執照才可以公開預售，因此在合約上就會看到基地的地段、地號。

他表示，購屋人到全國任何地政事務所，都能跨區申請到基地土地謄本及相關產權資料，然後再從相關產權資料了解該預售屋基地抵押權設定情況，檢視該預售屋基地的負債情況，並以此判斷該預售基地，風險控管。

鄭文在表示，依央行規定，目前購地貸款最多五成，但保留一成動工款，也就是建商買地自備款約六成。如果土地謄本上可能會出現融資公司的抵押權，那就表示這個基地規避了央行的政策，自備款可能只有一至兩成，甚至更低，也表示負債比偏高。

另外，如果土地謄本上除了銀行抵押權、融資公司抵押權外，還有私人企業或是私人抵押權時，表示該基地所有權人的負債比更高，消費者面對這樣的基地，必須特別謹慎，以免踩雷。

鄭文在表示，無論預售房屋位於蛋白區、還是蛋黃區，預售屋基地所設定的抵押權越多越複雜，表示建商或是地主財務狀況愈不穩定，建商爆出財務危機的機率大幅升高。

他建議消費者，買預售屋前最好跑一趟地政事務所，檢視一下預售屋基地土地謄本產權，每張只收20元，就能了解建商是否財務可能有問題，避免陷入爛尾樓風暴。

預售屋 消費 建商

延伸閱讀

全台差最大！這裡1間新屋可買2間中古屋還剩300萬

限貸令發酵！建商示警：政府再不鬆手恐爆房貸之亂

用公務車跑反罷免行程、出入建商總部 鄭正鈐回應了

雙雙認罪詭辯無效！北市議員陳怡君、助理主任再遭羈押禁見

相關新聞

買預售如何避開爛尾樓？專家教1招：花20元就可找到地雷

近期傳出多起建商捲款落跑，預售案淪為爛尾樓情事。正業地政士事務所長鄭文在表示，不少消費者擔心踩雷，上門求助，要求協助審閱...

全球6家貨櫃輪市值破百億美元 台灣有兩家入列

根據Alphaliner最新報告，全球共6家貨櫃輪市值突破百億美元，台灣業者就拿下二席，國內航運業的競爭力再度震撼全球，...

買氣真的涼了！4月預售量跌破4千件 近五年最冷329檔期

據最新實價資料顯示，4月全國預售市場揭露件數僅剩3,338件，較去年同期大減逾七成，成為近五年329檔期表現較為平淡的一...

微邦霧化醫療技術受經濟部肯定 獲國家產業創新獎

微邦科技（3184）榮獲每兩年一度的國家級榮譽──「經濟部第9屆國家產業創新獎」，為經濟部產業創新最高殿堂的獎項。微邦為...

達麗股東會／宣布建案「不漲價也不降價」 北士科新案銷售達五成

達麗（6177）12日召開股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2024年財報。謝志長表示，這一波房市不景氣不能說業界沒受...

橘焱胡同將推平價新品牌「胡同燒肉酒場」 目標開30店

橘焱胡同（2761）12日宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。