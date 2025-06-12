Amazon 成立 Taiwan Select 台灣館 預期逾百家品牌進駐

外貿協會、亞馬遜（Amazon）全球開店與跨境金融科技服務業者Payoneer派安盈12日宣布在亞馬遜網站成立「Taiwan Select」台灣館。外貿協會表示，多年來希望亞馬遜可以成立台灣專區，今年美夢成真，也是繼日本館、義大利館後，亞馬遜電商網站上第三個國家館，可望在全球18個Amazon網站上架，今年將徵選超過100個品牌進駐，包含3C產品、健康健身等品牌進駐。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，成立台灣專館是台灣團隊歷經五年的成果。初期希望海外各地的買家可以輕鬆理解台灣產品並購買，台灣團隊在促銷檔期都會提出台灣品牌的列表，推廣台灣產品。並持續與貿協推動「TA星鏈計畫」，透過亞馬遜免費AI工具提供海外選品趨勢和技巧，推動台灣精品能在全球曝光。

根據國際研究機構eMarketer預估，2025年全球電商市場規模達6兆美元。外貿協會表示，過去多年在海外參展，都會設立台灣館，多次向亞馬遜表達希望成立台灣館，協助台灣產品上架，從不抱期望到今年美夢成真，美國亞馬遜總部同意成立台灣專館，也是亞洲繼日本後的第二個國家館。

外貿協會自2018年推動「TA星鏈計畫」幫助業者上架亞馬遜平台，至今服務270家業者運用亞馬遜平台布局海外市場，今年計畫升級，透過培訓課程和顧問諮詢幫助品牌策略規劃和行銷、上架、金流與物流管理。「台灣館專頁」整合了台灣在消費性電子、運動、居家家居等領域的優質品牌，預計今年將徵選超過100個知名品牌入駐，包含TEAMGROUP、MOVA Globes、kure.fit等。

派安盈台灣總經理楊琬婷表示，目前與全球超過40家主要電商平台與外貿平台連結，業務範圍遍及全球190個國家及地區。參與台灣館開站，協助B2B、B2C及混合型賣家的國際營運需求，從流量獲取到全通路整合，協助台灣企業拓展海外市場。