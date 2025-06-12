快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

Amazon 成立 Taiwan Select 台灣館 預期逾百家品牌進駐

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

外貿協會亞馬遜（Amazon）全球開店與跨境金融科技服務業者Payoneer派安盈12日宣布在亞馬遜網站成立「Taiwan Select」台灣館。外貿協會表示，多年來希望亞馬遜可以成立台灣專區，今年美夢成真，也是繼日本館、義大利館後，亞馬遜電商網站上第三個國家館，可望在全球18個Amazon網站上架，今年將徵選超過100個品牌進駐，包含3C產品、健康健身等品牌進駐。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，成立台灣專館是台灣團隊歷經五年的成果。初期希望海外各地的買家可以輕鬆理解台灣產品並購買，台灣團隊在促銷檔期都會提出台灣品牌的列表，推廣台灣產品。並持續與貿協推動「TA星鏈計畫」，透過亞馬遜免費AI工具提供海外選品趨勢和技巧，推動台灣精品能在全球曝光。

根據國際研究機構eMarketer預估，2025年全球電商市場規模達6兆美元。外貿協會表示，過去多年在海外參展，都會設立台灣館，多次向亞馬遜表達希望成立台灣館，協助台灣產品上架，從不抱期望到今年美夢成真，美國亞馬遜總部同意成立台灣專館，也是亞洲繼日本後的第二個國家館。

外貿協會自2018年推動「TA星鏈計畫」幫助業者上架亞馬遜平台，至今服務270家業者運用亞馬遜平台布局海外市場，今年計畫升級，透過培訓課程和顧問諮詢幫助品牌策略規劃和行銷、上架、金流與物流管理。「台灣館專頁」整合了台灣在消費性電子、運動、居家家居等領域的優質品牌，預計今年將徵選超過100個知名品牌入駐，包含TEAMGROUP、MOVA Globes、kure.fit等。

派安盈台灣總經理楊琬婷表示，目前與全球超過40家主要電商平台與外貿平台連結，業務範圍遍及全球190個國家及地區。參與台灣館開站，協助B2B、B2C及混合型賣家的國際營運需求，從流量獲取到全通路整合，協助台灣企業拓展海外市場。

電商 外貿協會 亞馬遜

延伸閱讀

輝達、Google、微軟帶頭衝 美股科技型ETF勢不可擋

中村悠一終於中選Switch 2！網友透過信件字體推測入手管道為Amazon

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

亞馬遜宣布 AWS 基礎設施區域 在台灣正式啟用

相關新聞

達麗董座謝志長籲鬆綁資金管制：建商倒閉連帶影響購屋信心

達麗建設今日召開股東會，董事長謝志長會後媒體聯訪指出，政府應適度放寬對第二戶及第三戶購屋貸款的限制，並鬆綁對中小型建商的...

達麗股東會／宣布建案「不漲價也不降價」 北士科新案銷售達五成

達麗（6177）12日召開股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2024年財報。謝志長表示，這一波房市不景氣不能說業界沒受...

橘焱胡同將推平價新品牌「胡同燒肉酒場」 目標開30店

橘焱胡同（2761）12日宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」三...

全台差最大！這裡1間新屋可買2間中古屋還剩300萬

不僅六都售屋價格飆漲，拉大預售屋、中古屋的價差，永慶房產集團盤點近一年非六都和新竹縣市預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發...

橘焱胡同集團啟動多品牌引擎 進軍美國餐飲市場

隨著 2025 年餐飲業迎來強勢成長期，產業結構也加速洗牌，市場正邁入品牌分眾、規模競爭與海外輸出的新階段。橘焱胡同集團...

六都最新房價曝 這都去年衝太快、今年哭哭了

受央行限貸令影響，近期移轉量大幅縮減，不過房仲統計今年前4月六都住宅單價，和去年同期相比，高雄市今年均價一坪26.8萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。