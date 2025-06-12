政院通過在宅醫療計畫 卓揆：帶動產業創新發展

行政院長卓榮泰12日在行政院會聽取國家科學及技術委員會「在宅醫療科技願景與行動」報告後表示，為實現「健康臺灣」政策願景，透過在宅醫療科技相關政策，運用科技導入，協助醫療與照護服務延伸至居家與社區，有助落實我國分級醫療制度，並帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。

卓榮泰指出，本案經國科會彙整各界意見後，協同經濟部、衛生福利部、數位發展部等部會，研提在宅醫療科技政策，整合產官學研及醫護量能，政策已具可行基礎，請相關部會共同配合推動。

卓榮泰也請各部會依據第一線醫護及民眾實際需求，適時調整並優化政策工具與推動機制，並請國科會持續擔任跨部會整合角色，落實跨部會協作機制，定期滾動檢討推動成效，建構永續在宅醫療科技生態系。

國科會表示，將自2026年起將會同經濟部、衛生福利部與數位發展部等，跨部會共同推動「在宅醫療科技」政策，聚焦「科技創新」、「優化普及」、「基盤建置」三大主軸。「科技創新」主軸將依實際需求發展可擴大在宅醫療項目的創新技術；「優化普及」主軸將提升既有在宅醫療科技產品之便利性與整合性，並促進擴散應用；「基盤建置」主軸則致力於串接整合多元資訊流並建構基層醫護應用網，建立有效資訊共享機制。