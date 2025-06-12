達麗董座謝志長籲鬆綁資金管制：建商倒閉連帶影響購屋信心

達麗建設今日召開股東會，董事長謝志長會後媒體聯訪指出，政府應適度放寬對第二戶及第三戶購屋貸款的限制，並鬆綁對中小型建商的資金管制。他說，雖然資金調度是建商各自的經營課題，但目前部分同業面臨資金斷鏈、甚至倒閉的訊息，已影響消費者的購屋信心。

謝志長表示，台灣房地產的根本問題並非需求不足，而是信心問題。一旦消費者信心恢復，需求自然會浮現。

另外目前實施中的第七波選擇性信用管制對於擁有第二屋、第三屋的族群相對不利。他指出，政府雖積極推動南北產業均衡發展，但部分民眾因就業需求異地居住，若名下首戶房產為繼承所得，未必符合實際居住需求，進而需購置第二或第三戶住宅，卻可能因政策限制而面臨困難。

謝志長表示，政府應針對購屋需求進行更細緻的審查，而非一竿子打翻所有非首購族群。他說，銀行在審核時可透過嚴格把關，區分出真正的自住客與投資客，讓有實際居住需求的民眾能順利取得貸款。

謝志長指出，政府應適度放鬆對中小型建商的資金限制，避免因個別資金問題演變成更大範圍的產業危機。

針對打炒房後的房市，他表示，達麗建設近年已調整開發策略，積極投入政府的公辦都更與捷運聯開案，並將產品定位調整為以三房為主力，以因應市場上自住客對空間需求增加的趨勢，藉此分散風險。