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全台差最大！這裡1間新屋可買2間中古屋還剩300萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基隆暖暖房市示意圖。記者游智文攝影
基隆暖暖房市示意圖。記者游智文攝影

不僅六都售屋價格飆漲，拉大預售屋、中古屋的價差，永慶房產集團盤點近一年非六都和新竹縣市預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現許多地區預售屋、中古屋單坪價差幅度也很大。

其中價差幅度最大排名前二名均位於基隆市「暖暖區」和「安樂區」，價差都達一倍以上，等於在當地買一間預售屋，可以2間同樣坪數的中古屋。

根據永慶統計，基隆市暖暖區預售屋每坪均價47.2萬元、位居基隆市第一，中古屋均價一坪僅18.4萬，單坪價差幅度達到驚人的156%，換算買一間30坪預售屋需要1416萬元，等於買2間中古屋、還有312萬元可拿來裝潢。

永慶不動產基隆廟口市區加盟店協理楊家松表示，暖暖區距離汐止近，又有火車站、國道吸引通勤人口入住。

以價格來看，4字頭的預售屋，仍是比汐止、甚至內湖、南港便宜近一半，且開車到台北信義區僅需半小時，因此許多雙北外移人口選擇在此購屋。

楊家松指出，受限於靠山、腹地小，暖暖區的住宅數量並不多，但是價格上相當有競爭力，加上有捷運計畫及從汐止延伸往基隆的新北市產業黃金走廊，未來的前景看好。

以購屋族群來看，預售屋主力是雙北的通勤人口，中古屋則是以在地人居多。對於預算有限的小資族，若4字頭的預售屋有壓力，不妨可參考中古屋，一半左右的價格就能買到2房、3房帶車位的產品。

基隆市「安樂區」預售屋、中古屋單坪價差幅度也達101%、排名第二。

有巢氏房屋基隆安樂長庚加盟店經理詹鈞傑解釋，安樂區是基隆最大的行政區、也是早期發展區域之一，生活機能相當不錯，也有大型綜合醫院、醫療資源充足，且透過國道往來雙北市區僅需半小時左右，對於追求便利、房價便宜的通勤族來說，安樂區的中古屋是相當不錯的選擇。

詹鈞傑表示，以中古屋來說，安樂區屋齡約30年左右，每坪平均單價約20萬元，相較於貴上的一倍預售屋來說，中古屋價格相當具吸引力。

他表示，基隆潮濕，中古屋需要花費較多心力維護，購屋時務必將相關花費考慮進去。不過因房價低，即使加上整修費用仍比預售屋便宜許多，即便是預售屋的價格，也較汐止、內湖親民，近年來有許多雙北通勤族選擇置產定居。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，從全國非六都和新竹縣市預售屋、中古屋價差較大的行政區來看，多屬於具備重大建設、產業發展議題、或是通勤人口移入區域。

她表示，因建築成本提升、區域發展利多，讓這些區域的預售屋價格攀高，加上當地中古屋屋齡相對較大，房價基期低，拉開兩者間的價差幅度。建議預算有限的首購、小資族，先求有再求好，選擇具備房價實惠、室內空間實在的中古屋，在區域利多加持下，未來可能還有增值空間。

全台非六都和新竹縣市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區。資料來源／永慶房屋提供
全台非六都和新竹縣市近一年前十大預售屋、中古屋價差行政區。資料來源／永慶房屋提供

預售屋 房價 實價登錄 基隆

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