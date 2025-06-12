橘焱胡同集團啟動多品牌引擎 進軍美國餐飲市場

隨著 2025 年餐飲業迎來強勢成長期，產業結構也加速洗牌，市場正邁入品牌分眾、規模競爭與海外輸出的新階段。橘焱胡同集團（2761）12日宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」三大事業群組，並推進將「海外發展」列為第四大核心策略。

展望 2025 年下半年，橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，橘焱胡同集團將聚焦品牌創新、系統規模化與國際展店三大支柱，進一步擴大市場版圖，驅動集團邁向下一階段成長動能，搶占全球餐飲市場新機會。

橘焱胡同集團總經理楊哲瑋指出，下一場競爭，將不只是門店數與口味，而是品牌系統力的全面對決。橘焱胡同集團啟動四軸成長戰略，透過多品牌模組化操作，強化各品牌的風格定位與聯動能力。我們的中期目標是完成海外據點的初步部署，進一步打造可規模擴張的餐飲成長系統。

燒肉事業群，迎向胡同20週年，四大品牌戰略到位開啟新篇章，深耕台灣燒肉市場超過二十載的「胡同燒肉」，現今依據不同的市場客群與消費情境，旗下四大燒肉群品牌「星胡同」、「胡同」、「胡同裡」與全新「胡同燒肉酒場」，將以全新升級與市場再定位，提供嶄新且多元的餐飲選擇。

連鎖品牌群，從產品升級與展店雙軌並進，集團動能全面擴張，在台灣中價位快餐與連鎖餐飲市場持續白熱化的競爭中，消費者對「快速又有文化感的餐飲選擇」需求持續升溫。橘焱胡同集團憑藉靈敏且精準的市場嗅覺，將展現其強勁的快速複製模型的實力，加速拓展市場版圖，佈局國內外餐飲戰線。年初剛取得代理權的「胡椒廚房」，預計將於年底前於北中南拓展超過4家分店。

自去年底登台後即迅速掀起話題的「BHC韓式炸雞」開出佳績，下半年將加速進軍中部地區積極展店。「四代目菊川」亦是今年展店重點品牌，預計最快於第四季進駐台北、台中國際指標性一線百貨與商場。「開丼」下半年持續加速國內展店腳步，同時力拚今年第三季開出首間海外門市，寫下國際化新篇章。

第三職人事業群，高端品牌聚落成形，定義日式職人料理新豪華，具備深厚文化背景，搭配精緻空間設計的日式職人料理，已成為高端餐飲市場的奢華象徵。

透過對用餐儀式感、食材的本味要求與職人精神的堅持，橘焱胡同旗下的「天婦羅杉村」與「台北鳥喜」，則為集團職人品牌的高端代表。

第四海外發展佈局起步，美國首戰啟動，在全球餐飲品牌角逐國際市場的浪潮中，美國始終被視為台灣品牌拓展海外、驗證市場實力的關鍵戰場。橘焱胡同除了旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點將進駐美國洛杉磯，未來

海外布局也將著眼於高消費華人聚集區、日式餐飲接受度高的美西市場，選擇文化習慣契合度

高的消費圈層，作為進一步進軍其他國際據點的依據，累積品牌全球化經營的實戰能力。