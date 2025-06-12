六都最新房價曝 這都去年衝太快、今年哭哭了

受央行限貸令影響，近期移轉量大幅縮減，不過房仲統計今年前4月六都住宅單價，和去年同期相比，高雄市今年均價一坪26.8萬元，較去年28萬元，年跌4.3%， 為唯一漲多修正的都會區。

台北市則從去年7字頭，今年已站上8字頭，均價來到81.5萬元，其他都會區也都上漲，2字頭的親民房價區，僅剩桃園、台南及高雄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北經濟之都機能完整，陸續不少都更危老新案供給，推升均價，不過房價長期居高，近年漲幅已趨和緩。

至於高雄，先前房市受惠於台積電建廠利多、亞洲新灣區題材、科技產業布局以及新青安刺激，房價基期低，吸引熱錢湧入，房價出現一波快速拉升。

但2024年底政策轉向，加上台積電美國設廠影響部分投資人信心，預售市場觀望氛圍轉濃，不少早期預售戶面臨交屋時，轉售壓力浮現，讓今年房價出現修正，不過這也讓不少置產族伺機而動，規劃低點入手。

觀察近三年房價漲跌幅狀態，2024年1~4月與2023年同期相比，六都房價年漲幅平均都在7%以上，其中又以高雄年漲19.7%最多，其次為桃園市16.7%，台南12.6%，而到2025年的年漲幅已經控制在5%上下，漲勢全面收斂。

張旭嵐表示，2024年下半年，在央行祭出多波信用管制措施後，交易量明顯降溫，房市冷清持續到2025年上半年，由於目前央行限貸令尚未鬆綁，甚至持續嚴格金檢，估計下半年仍是處於房市修正期。