達麗股東會 謝志長：北士科「達麗河蘊」案銷售近5成

達麗建設今日舉辦股東年會，董事長謝志長會後受訪表示，公司今年總計推出四個建案，其中位於台北北士科的「達麗河蘊」案銷售比例已達到近五成，尤其近期受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台設點效應的帶動，買氣提升。

達麗建設今日股東會通過配發現金股利3.5元、股票股利0.5元，去年營收123.2億元，年減2成，稅後純益創新高21.49億元，年增3.9％，EPS（每股純益）5.01元。

謝志長指出，達麗建設今年重點推案除了「達麗河蘊」外，還包括高雄橋頭的「達麗世界學」、台中西屯台灣大道旁的「達麗拾穗」，以及預計於今年第四季推出的台南東區平實段一期。他說，儘管市場有所波動，達麗建設仍按照既定計畫穩健推案，並未因政策影響而調整推案時程。

達麗建設發言人廖政雄表示，「達麗河蘊」案在上次法說會時的銷售率約為25%，近期銷售持續推進，過去一個月再增加約20%，目前累計簽約比例已達四成，若以已收訂金計算，則銷售進度約為五成。達麗建設總經理李堯芳補充指出，「達麗河蘊」預計將於明年7至8月間取得使用執照。

在建案價格方面，謝志長表示，公司目前線上銷售的建案並未進行價格調升或調降，皆按照原訂價格正常銷售。他坦言，雖然去年9月後市場曾因央行第七波選擇性信用管制影響而略顯觀望，但目前達麗相關建案的來客量與成交量皆維持穩定，顯示實際購屋需求依然存在。

謝志長進一步說明，達麗旗下建案多選址於軌道經濟與產業發展重劃區內，例如高雄橋頭新市鎮受惠於台積電設廠與新市鎮發展，台南沙崙則因科學園區發展帶動，成交單價持續走高，這些區位優勢都成為建案銷售的重要利基。