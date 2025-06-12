華德動能股東會／公司進入營運快速成長收穫期 拚明年第1季掛牌上市

華德動能（2237）12日召開股東常會，董事長蔡裕慶在會中正式宣布，今年底將送件申請創新板上市，期望於明年第1季達成台灣首家電動車以年度正盈利掛牌上市企業的目標。

蔡裕慶表示，華德動能已完成技術自主、產品多元、市場擴張、智能生產到營運規範的全面性飛躍發展，並擺脫去年第3季的營運谷底，正式邁入營運快速成長收穫期，今年有信心實現轉虧為盈，迎接全新事業發展階段。

華德去年合併營收12.87億元，稅後虧損2.03億元，每股稅後虧損1.72元，股東常會今天通過虧損撥補案，不分派股利。

華德今年營運表現亮眼，自結5月合併營收1.57億元、年增16倍；累計前五月合併營收5.70億元、年增42.6%。

蔡裕慶表示，受惠於外銷大幅成長及國內各縣市加速公共運輸電動化腳步，更藉由少人化智慧製造能力避免產能不足的疑慮，今年公司交車數量將可大幅成長。其中，上半年交車數已較去年同期成長114%，預估全年有望達成近倍數的成長佳績，迄今交車數量也穩居推廣期交車量最多的業者。

華德在海外市場拓展亦持續有突破性發展，今年已與超過10家日本客運業者建立合作關係，預估至今年底，公司在日本電動巴士有望邁向20%的市佔率。

華德也積極佈局北美市場，結合北美夥伴企業Optimal推展電車及油車皆適用的車隊管理系統、電巴智慧充電系統及國際一流的智慧製造技術之整合性輸出。

蔡裕慶指出，營收的成長不僅來自訂單數量增加，關鍵更在於自主設計與製造能力的深化。華德不僅掌握電池、電驅、電控三電系統核心技術，車輛安全更是全面升級，是目前國內市面上唯一全面搭載認證通過緊急轉向(ESF)功能的車型，當車輛即將遭遇碰撞時，系統將主動透過方向盤之操控，達成閃避障礙物以避免事故發生。

而華德車載電池電源是台灣迄今唯一取得歐盟萊因ECE-R100-3安全認證的廠商，今年也領先國內外電動巴士業界，藉由自主設計電池平衡管理(BMS)技術結合350度高容量長壽命LFP電池及雙槍快速充電15分鐘即可補充超過60度電量的技術，此項設計完全免除行駛哩程焦慮及充電補電慢的缺點。

華德更藉由台中廠智慧產線的自動化生產、採用350KW直驅馬達、高整合性空調及電池冷卻一體化等的技術導入，顯著降低整車生產成本，公司對全年由虧轉盈抱持高度信心。